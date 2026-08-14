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ECONOMIA

Bolsas de NY fecham em leve baixa observando perspectivas para inflação e gastos com IA

Escrito por Matheus Andrade, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas de Nova York fecharam em leve queda nesta sexta-feira, 14, encerrando uma semana de ganhos para a maioria dos índices, apoiados pelos dados de inflação americanos brandos sugerindo menor pressão para elevação de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Nesta sexta, uma nova alta do petróleo acabou colocando em dúvida este movimento. Também em foco seguem os gastos com inteligência artificial (IA) que levaram a movimentações importantes ao longo da última semana.

O Dow Jones caiu 0,20%%, aos 53732,41 pontos. O S&P 500 fechou em baixa de 0,17%, a 7785,76 pontos, e o Nasdaq recuou 0,28%, encerrando aos 26729,16 pontos.

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O Goldman Sachs estima que os investimentos dos EUA em inteligência artificial alcançarão quase US$ 600 bilhões em 2026, "o equivalente a cerca de 2% do PIB dos EUA". Os gastos com IA também representaram mais de 10% do investimento fixo empresarial nos últimos trimestres, evidenciando a escala extraordinária dos dispêndios em data centers, infraestrutura de computação e tecnologias correlatas. Embora o consenso preveja que o crescimento anual dos gastos de capital das cinco principais provedoras de nuvem dos EUA atingirá o pico em 2026, espera-se que as taxas de crescimento em 2027 permaneçam robustas, em 39%, aponta o Bank of America.

Segundo a Reuters, a Apple está treinando um modelo de linguagem de grande porte voltado especificamente ao mercado chinês,. A iniciativa marca uma mudança na estratégia no país, uma vez que a empresa vinha recorrendo a modelos de terceiros para habilitar recursos de IA. O modelo de IA foi desenvolvido em parceria com o Alibaba Group e treinado com o apoio da gigante chinesa de tecnologia. As ações da empresa subiram 0,22%.

Já a SpaceX pode enfrentar mais turbulências com o surgimento de uma empresa rival de foguetes reutilizáveis no horizonte. A start-up Stoke Space Technologies está levantando US$ 1 bilhão para acelerar o desenvolvimento e a produção de um foguete totalmente reutilizável e desafiar a empresa de Elon Musk, segundo a Bloomberg, cuja as ações recuaram 0,91%. A Tesla apresentou a versão voadora do Tesla Roadster, que seria operada remotamente, sem motorista a bordo. Os papéis da companhia subiram 0,68%.

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Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou a imposição de tarifas de até 100% sobre certos drones e componentes relacionados em uma medida para reforçar a segurança nacional e fortalecer as cadeias de suprimentos norte-americanas.

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BOLSAS/NY
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