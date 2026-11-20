As bolsas de Nova York fecharam em forte queda nesta sexta-feira, 20, após a liquidação das ações de Anthropic e Nvidia renovar os temores de uma reversão estrutural do boom da inteligência artificial. O movimento empurrou os índices Dow Jones e S&P 500 ao território de correção, uma queda de mais de 10% em relação ao pico mais recente.

O índice Dow Jones caiu 1,93%, aos 48.147,33 pontos; o S&P 500 perdeu 3,70%, aos 6.910,39 pontos; e o Nasdaq cedeu 5,28%, a 22.617,73 pontos. Na semana, as perdas foram de 8,02%, 8,61% e 10,02%, respectivamente.

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O índice VIX, conhecido como o "termômetro do medo" em Wall Street, chegou a tocar nos maiores níveis desde abril de 2025, aos 40 pontos na máxima do dia.

A deterioração se aprofundou ao longo da tarde, puxada principalmente pela piora da Nvidia, que terminou o dia em baixa de 14,01%. Investidores se desfizeram dos papéis da fabricante de chips após a Reuters revelar que Securities and Exchange Comission (Sec, a CVM americana) está investigando as práticas contábeis da companhia.

A Anthropic recuou 8,50%, em ajuste um dia após estrear na bolsa americana com uma abertura de capital (IPO) que arrecadou o volume recorde de US$ 81 bilhões.

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"Investidores reavaliam para baixo as expectativas em torno da expansão da inteligência artificial, os mercados se preparam para uma política monetária mais restritiva por parte do Federal Reserve e um aperto persistente das condições financeiras globais ameaça desacelerar o crescimento econômico", resume o estrategista da Corpay Karl Schamotta.