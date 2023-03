Bolsas de NY fecham em forte queda, com liquidação de bancos

Laís Adriana* (via Agência Estado)

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quinta-feira, 9, puxadas por forte movimento de liquidação nas ações do setor financeiro. Na véspera da divulgação do relatório de emprego (payroll) dos Estados Unidos, investidores mantiveram cautela frente à expectativa por um ciclo de aperto monetário prolongado, que pode levar ao "pouso forçado" da maior economia do planeta.

No ajuste de fechamento, o índice Dow Jones caiu 1,66%, a 32.254,86 pontos; o S&P 500 recuou 1,85%, a 3.918,32 pontos; e o Nasdaq cedeu 2,05%, a 11.338,35 pontos.

O subíndice do S&P 500 para o setor financeiro recuou 4,10%, derrubado por JPMorgan (-5,41%), Citigroup (-4,10%) e Bank of America (-6,20%).

Os quatro maiores bancos dos EUA - Citigroup, JPMorgan, Bank of America e Wells Fargo - perderam cerca de US$ 47 bilhões em valor de mercado nesta quinta-feira, segundo cálculos do Wall Street Journal. A movimentação negativa levou o índice Nasdaq Bank ao seu maior ritmo de declínio desde o início da pandemia, há três anos.

As instituições sofreram o impacto da fuga de ações do setor, após o tombo nos bancos Silvergate (-42,16%) e Silicon Valley Bank (-60,41%). Ontem, o Silvergate, concentrado no mercado de criptomoedas, anunciou o fim das operações e liquidação de ativos, enquanto o Silicon Valley informou venda de US$ 2,25 bilhão em ações para levantar capital e equilibrar seu balanço financeiro.

O movimento reverteu a tentativa de recuperação observada na abertura, diante da leve melhora no apetite por risco após dados de pedidos de auxílio-desemprego indicarem alívio nas pressões sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos. Na visão da Oanda, o indicador levantou expectativas de que Fed pouco menos agressivo.

*Com informações da Dow Jones Newswires