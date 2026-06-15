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Bolsas de NY fecham em forte alta com acordo EUA-Irã e rali de chips; Dow Jones renova recorde

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 15.06.2026, 17:31:00 Editado em 16.06.2026, 01:21:30
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As bolsas de Nova York fecharam em forte alta nesta segunda-feira, 15, com o Dow Jones renovando máximas intraday e de fechamento, em meio ao otimismo dos investidores com o acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã. O mercado acionário ainda foi impulsionado pelo rali das empresas ligadas a semicondutores.

O Dow Jones fechou em alta de 0,92%, aos 51.671,83 pontos, tocando 51.945,89 pontos na máxima do dia. O S&P 500 ganhou 1,66%, em 7.554,53 pontos. E o Nasdaq subiu 3,07%, encerrando nos 26.683,94 pontos.

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As ações da Micron Technology (+10,84%), assim como de outras empresas de chips, registram forte alta em Nova York com o ressurgimento do trade de impulso ligado à inteligência artificial (IA), juntamente com lembretes da escassez de chips de memória.

A fabricante de discos rígidos Western Digital saltou 16%, liderando alta no Nasdaq. O Morgan Stanley listou os papéis da empresa como "overweights mais favorecidas" e aumentou seus preços-alvo de US$ 488 para US$ 650.

Nas aquisições, a American Express subiu 3,08% ao anunciar a compra da TheFork, da Tripadvidor (+1,21%). A Fox, por outro lado, tombou mais de 15% após adquirir o Roku (-1,92%) em um acordo de US$ 22 bilhões. A Salesforce (-0,76%) ainda comprou um agente de IA para suporte ao cliente por US$ 3,6 bilhões.

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A SpaceX, de Elon Musk, manteve o rali de sua oferta pública inicial (IPO, em inglês) da sexta-feira e saltou cerca de 19%. A empresa afirmou ter arrecadado US$ 85,7 bilhões em seu IPO e Musk disse que ficará surpreso se a receita da SpaceX não superar US$ 1 trilhão até 2031.

Traders também aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na quarta-feira. O mercado espera amplamente a manutenção das taxas para a reunião de junho, enquanto uma aposta de alta de juros até dezembro se mantém majoritária, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group, uma vez que os efeitos inflacionários devem demorar a se dissipar mesmo que o Estreito de Ormuz seja reaberto já na sexta-feira.

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