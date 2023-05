Bolsas de NY fecham em baixa, pressionadas por risco de default e perspectivas para a economia

Matheus Andrade (via Agência Estado)

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta terça-feira, 16, em uma sessão na qual são pressionadas pelas perspectivas econômicas e os riscos no horizonte. A ameaça de um default do governo americano prossegue, enquanto negociadores de um acordo deram sinalizações negativas ao longo do dia sobre a proximidade de um acerto. Enquanto isso, algumas indicações, como os números de vendas de alguns varejistas sugeriram um panorama de maior preocupação com os próximos meses.

O Dow Jones caiu 1,01%, a 33.012,14 pontos; o S&P 500 baixou 0,64%, a 4.109,90; e o Nasdaq recuou 0,18%, a 12.343,05 pontos.

Na visão de Edward Moya, analista da Oanda, as ações caíram depois que a Home Depot apresentou uma perspectiva pessimista para o consumidor de varejo. Além disso, o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, disse que as negociações do teto da dívida não tiveram progresso, indica o analista. "Wall Street está se preparando para que algo ruim aconteça, mas ninguém tem ideia do que será esse catalisador. Pode ser um impasse no teto da dívida, temores bancários persistentes ou um consumidor muito mais fraco à medida que a inflação pegajosa se torna mais perceptível", avalia.

A Home Depot espera que as vendas anuais caiam entre 2% e 5% no ano fiscal de 2023, em vez de permanecerem inalteradas, como havia previsto em fevereiro. Essa seria a primeira queda nas vendas anuais da empresa desde 2009, em meio à diminuição nos gastos do consumidor e na demanda por projetos de reformas de casa. A receita da varejista de produtos para o lar e de construção caiu 4,2% no primeiro trimestre, para US$ 37,26 bilhões, abaixo das previsões de analistas de US$ 38,31 bilhões, de acordo com a FactSet.

Para Moya, o cenário macro da Home Depot está começando a parecer muito pior, e as ações da companhia recuaram 2,15%. A Home Depot reduziu a orientação para o resto do ano e essa pode ser uma tendência que vemos para os principais varejistas dos EUA, avalia. "O mercado imobiliário cresceu e depois caiu e o que está acontecendo com a Home Depot pode ser um aviso do que acontecerá no espaço de varejo mais amplo", diz o analista.

Por outro lado, Amazon (+2,04%) e Alphabet (+2,91%) exibiram ganhos sólidos e ajudam o Nasdaq a ter perdas menores que os pares. Notícias sobre o desenvolvimento de tecnologias baseadas em inteligência artificial têm beneficiado os papéis de gigantes do Vale do Silício. O Google Cloud, por exemplo, anunciou o lançamento de um sistema que visa apoiar farmacêuticas na descoberta de novos documentos.