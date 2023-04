Bolsas de NY fecham em baixa, pressionadas por panorama econômico e publicação de balanços

Matheus Andrade (via Agência Estado)

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta terça-feira, em um cenário de aversão a riscos pela economia global, e no qual indicadores e balanços reforçaram os temores. O First Republic Bank teve suas ações recuando quase 50%, depois de divulgar uma queda em seus depósitos, o que influenciou todo o setor financeiro. Além disso, um indicador de confiança do consumidor nos Estados Unidos apresentou uma queda, o que gerou preocupações diante dos riscos de uma recessão no país. Investidores aguardam ainda os balanços de uma série de grandes empresas de tecnologia, que começam a ser divulgados hoje.

Ao fim do pregão, o índice Dow Jones caiu 1,02%, a 33.530,83 pontos; o S&P 500 recuou 1,58%, a 4.071,63 pontos; e o Nasdaq teve baixa de 1,98%, a 11.799,16 pontos.

Para Edward Moya, analista da Oanda, as ações caíram depois que a publicação de balanços foi acompanhada pelo retorno do nervosismo bancário. Além disso, ele aponta as notícias de que o presidente Joe Biden concorrerá à reeleição. Os ganhos gerais estão ficando melhores do que o esperado, mas o consumidor está enfraquecendo e muito preocupado com as perspectivas, avalia. "Após esta rodada de balanços e o último relatório de confiança do consumidor, a única coisa com a qual todos podem concordar é que o consumo pessoal será muito mais fraco daqui para frente", observa Moya.

A confiança do consumidor enfraqueceu mais do que o esperado, pois as expectativas sinalizam que uma recessão está se aproximando. O índice principal caiu de 104,2 para 101,3, também muito abaixo da estimativa de consenso de 104.

Entre os balanços, o First Republic Bank publicou resultados depois do fechamento de segunda-feira, com queda no lucro e tombo de 40% nos depósitos no primeiro trimestre, e suas ações caíram 49,37% nesta terça. Por outro lado, Moya aponta que a Spotify, que subiu 5,14%, perdeu receita, mas relatou um forte número de assinantes.

Já o Mc Donald's apontou, na visão do analista, que o consumidor dos EUA está disposto e é capaz de aceitar os aumentos de preços, e registrou lucro melhor do que o esperado no primeiro trimestre, com as ações caindo 0,50%. Entre os destaques dos balanços divulgados nesta terça após o fim do pregão, estão Microsoft, que caiu 1,98%, e Alphabet, que teve baixa de 1,53%