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ECONOMIA

Bolsas de NY fecham em baixa pressionadas por incertezas por impasse no Oriente Médio

Escrito por Matheus Andrade, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta segunda-feira, em sessão com cautela renovada pelas incertezas relativas às condições no Oriente Médio. O impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã levou o petróleo a subir mais de 5%, o que reforça temores inflacionários e a perspectiva de uma postura mais rígida por parte dos bancos centrais. No campo corporativo, o noticiário no setor de chips contou com desdobramentos importantes.

O Dow Jones caiu 0,11%, aos 53.975,98 pontos. O S&P 500 perdeu 0,06%, a 7.753,11 pontos e o Nasdaq recuou 0,32%, encerrando em 26.605,36 pontos.

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A Intel anunciou uma oferta pública de US$ 15 bilhões em ações ordinárias, citando sinais de clientes de um ambiente de demanda forte e sustentável, impulsionado pelo avanço dos investimentos em computação de inteligência artificial (IA). A empresa indicou que pretende usar os recursos para fins gerais, que podem incluir despesas de capital e capital de giro. As ações da companhia recuaram 4,06%.

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que o governo Trump decidirá por quanto tempo manterá as ações que comprou da Intel e que isso não foi uma "aquisição socialista". "A inteligência artificial (IA) é talvez a questão política mais importante para os próximos dois anos", disse em entrevista à CNBC, ao explicar que o governo está analisando cuidadosamente as questões de segurança relacionadas à IA.

Já a Super Micro Computer subiu 1,06%, destoando do cenário majoritariamente negativo para fabricantes de chips conforme investidores se posicionam em compasso de espera pelo balanço da empresa na quinta-feira.

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A Berkshire Hathaway subiu 1,5%, depois que registrou lucro líquido de US$ 25,667 bilhões no segundo trimestre de 2026, praticamente dobrando o resultado de US$ 12,370 bilhões em igual período de 2025. No primeiro semestre do ano, o lucro bateu nos US$ 35,77 bilhões, com crescimento anual de 111%.

A GameStop apagou alta e caiu 1,93%, depois que a Bloomberg informou que a empresa está considerando retirar sua oferta de US$ 56 bilhões pela eBay. A companhia avalia propor uma parceria ou joint venture que permitiria à eBay aproveitar as aproximadamente 1.600 lojas de varejo da GameStop nos EUA.

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BOLSAS/NY
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