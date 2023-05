Bolsas de NY fecham em baixa, com temores por sistema bancário pressionando as ações

Matheus Andrade (via Agência Estado)

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta terça-feira, 2, em uma sessão na qual são pressionadas pelos temores com o setor bancário americano. Os riscos com bancos de menor escala persistem, e contaminaram os papéis de outras instituições ao longo do dia. O tema vai se sobrepondo à temporada de balanços, que vem apresentando resultados acima do esperado para uma série de empresas. Nesta quarta-feira, 3, as atenções se voltarão ainda para a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americanos), quando é esperada uma alta de 25 pontos base na taxa de juros do país.

O índice Dow Jones caiu 1,08%, a 33.684,53 pontos; o S&P 500 cedeu 1,16%, a 4.119,58 pontos; e o Nasdaq recuou 1,08%, a 12.080,51 pontos.

As ações dos bancos regionais Western Alliance e PacWest despencaram mais de 20% e tiveram negociações temporariamente suspensas por conta da intensa volatilidade. Para Edward Moya, analista da Oanda, "Wall Street está rapidamente pressionando o botão de venda, pois a turbulência bancária parece não desaparecer tão cedo e estava pronta para se concentrar no próximo elo mais fraco, credores potencialmente em dificuldades com tremenda exposição a imóveis comerciais". O apetite pelo risco não teve chance, já que os investidores se concentraram nas dúvidas persistentes sobre os bancos regionais, no aumento das chances de recessão e nos riscos crescentes de que os EUA possam inadimplir sua dívida no próximo mês, resume.

As questões ofuscam a temporada de balanços, que o Julius Baer, aponta que, no geral, os resultados continuam a surpreender positivamente: 79% das empresas conseguiram superar as expectativas de ganhos, significativamente acima da média de 5 anos de 74%. No entanto, como o mercado de ações se recuperou na temporada, a reação do preço das ações foi bastante silenciosa desta vez, indica.

As empresas que superaram as expectativas de lucro viram o preço de suas ações subir apenas 0,1%, o que se compara a uma média de 5 anos de 1,0%, destaca o banco suíço. Entre as exceções, as ações de tecnologia de grande capitalização em geral viram o preço de suas ações disparar, especialmente os gigantes dos setores de comunicações, avalia. Hoje, a Restaurant Brands International teve alta de 2,18%, após divulgar resultados com lucro acima do esperado. Já a Ford, que divulga balanço após o fechamento desta sessão, caiu 2,16% com a expectativa.

Já o setor de educação operou em forte queda, após a empresa que fornece tecnologias educacionais Chegg alertar para o impacto do ChatGPT nas receitas. Segundo a companhia, a popularização da ferramenta baseada em inteligência artificial já está reduzindo o interesse de estudante por algumas plataformas. A ação da Chegg despencou 48,41%, enquanto Duolingo perdeu 10,20% e Bright Horizons Family Solutions baixou 4,33%.