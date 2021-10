Bolsas de NY fecham em baixa, com recuo forte de gigantes de tecnologia

Da Redação

Os mercados acionários de Nova York tiveram uma segunda-feira negativa, com o setor de tecnologia liderando as quedas. O avanço dos retornos dos Treasuries tende a pressionar essas ações, em dia também de instabilidade em serviços de WhatsApp, Instagram e Facebook - o papel desta caiu 4,89%. Já papéis de energia foram na contramão da maioria, apoiados pelos ganhos do petróleo.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,94%, em 34.002,92 pontos, o S&P 500 recuou 1,30%, a 4.300,46 pontos, e o Nasdaq recuou 2,14%, para 14.255,48 pontos.

A alta nos juros dos Treasuries pode pressionar resultados futuros das gigantes do setor de tecnologia, por isso as ações do setor tendem a reagir negativamente a esse movimento no mercado de dívidas americano.

A Oanda destaca em comentário que o Nasdaq foi nesta segunda o "saco de pancadas", diante do movimento dos retornos dos bônus globais e com investidores também atentos ao "drama da dívida" nos Estados Unidos, com o presidente Joe Biden novamente insistindo que é preciso elevar o teto da dívida logo para evitar um calote.

O Danske Bank já alertava para a menor propensão ao risco nesta segunda-feira no início do dia, após jornada negativa nas bolsas da Ásia, diante de preocupações com a incorporadora chinesa Evergrande de novo em foco.

Entre ações dos setores de tecnologia e serviços de informação em Nova York, além do já citado Facebook, Apple caiu 2,46%, Amazon cedeu 2,85% e Microsoft, 2,07%. Twitter teve baixa de 5,79% e Intel recuou 0,72%.

Já ações de petroleiras subiram, diante do desempenho positivo do petróleo após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) manter seus planos de retomada apenas gradual da oferta. ExxonMobil subiu 1,30%, ConocoPhillips avançou 1,98% e Chevron, 0,37%.

Entre os bancos, não houve sinal único, em quadro de cautela, mas com o avanço dos juros dos Treasuries em geral visto como algo positivo para o setor: Citigroup subiu 0,15% e Bank of America teve ganho de 0,60%, mas JPMorgan recuou 0,11% e Goldman Sachs caiu 1,11%. Em outros setores, Boeing caiu 0,98% e Caterpillar recuou 0,62%.