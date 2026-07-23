Bolsas de NY fecham em baixa com receio por gastos em ia pesando em techs e petróleo a US$ 100

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quinta-feira, 23, em uma sessão na qual o desempenho das empresas de tecnologia pesou no mercado, levando o Nasdaq a recuar mais de 2%. Divulgados na quarta, 22, os balanços de Alphabet e Tesla levantaram temores sobre o nível de gastos com inteligência artificial (IA) que se espalharam por outras companhias.

Além disso, a tensão no Oriente Médio impulsionou o barril de petróleo de volta a US$ 100, o que aumenta o receio sobre o impacto na atividade global e nas perspectivas de uma política mais apertada pelos bancos centrais, incluindo o Federal Reserve (Fed).

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O Dow Jones fechou em baixa de 0,97%, aos 51.711,65 pontos. O S&P 500 caiu 1,21%, aos 7.408,30 pontos. E o Nasdaq teve recuo de 2,15%, encerrando em 25.137,69 pontos.

"Os mercados acionários, que até então haviam lidado com relativa tranquilidade com a retomada das hostilidades no Oriente Médio, também registraram quedas significativas hoje (quinta-feira). O movimento ocorreu diante da reação desfavorável ao relatório de resultados da Alphabet - suas ações e as de outras grandes empresas de tecnologia caíram acentuadamente", aponta a Capital Economics.

"Mas a onda de vendas de hoje é mais generalizada do que outras oscilações recentes semelhantes no setor de tecnologia, sugerindo que preocupações mais amplas sobre o impacto do aumento dos preços da energia e das taxas de desconto sobre ativos de risco estão começando a ganhar destaque", avalia.

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A Alphabet recuou 7,13% após a controladora do Google elevar seus planos de gastos de capital (capex), reforçando dúvidas sobre se os investimentos maciços em inteligência artificial (IA) vão se traduzir em retornos, o que ofuscou aumento de receita, incluindo nos serviços em nuvem. Já a Tesla tombou 14,5% ao lucrar menos que o esperado. À luz do baque visto após alerta em balanço preliminar, a ação da IBM subiu 0,43% mesmo após a empresa lucrar menos que a expectativa.

Em outros setores, a American Airlines tombou 8,3% depois de prever prejuízo no terceiro trimestre. Já o banco First Citizens subiu 6,5% com lucro acima do esperado. As ações da fabricante de armas Raytheon subiram 7,4% depois que o presidente ucraniano Volodimir Zelenski anunciou um acordo para a empresa fabricar mísseis Patriot. Essa decisão ocorre dias depois de os EUA finalmente concordarem em conceder as licenças necessárias para que a Ucrânia os desenvolva de forma independente.