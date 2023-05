Bolsas de NY fecham em baixa, com cautela por acordo sobre teto da dívida e política do Fed

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quarta-feira, 31, enquanto investidores aguardam o desfecho sobre a questão envolvendo o teto da dívida do governo americano, com uma oposição crescente ao acordo firmado entre o presidente Joe Biden e o líder da Câmara dos Representantes Kevin McCarthy. Além disso, indicadores da economia dos Estados Unidos e discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) foram observados, uma vez que ofereceram sinalizações de quais devem ser os próximos passos para a política monetária no país.

O Dow Jones fechou em baixa de 0,41%, em 32.908,27 pontos, o S&P 500 fechou em baixa de 0,61%, em 4.179,83 pontos, e o Nasdaq recuou 0,63%, a 12.935,29 pontos.

Na visão de Edward Moya, analista da Oanda, o esperado acordo da dívida se mostrará negativo para a economia, já que os gastos limitados, juntamente com mais aperto do Fed, levarão a economia a uma recessão no final do ano. "Os EUA não parecem estar em default, mas as preocupações com a recessão, possivelmente os riscos de estagflação, tornarão a vida difícil para os ativos de risco", avalia.

A Câmara votará em breve o projeto de lei, precisando de uma maioria de 218 votos para que avance para o Senado. Espera-se que a votação comece das 21h30 (horário de Brasília).

Enquanto isso, os dados do relatório Jolts lembraram a Wall Street que a economia tem um mercado de trabalho que não quer quebrar, diz Moya, com o payroll na sexta-feira podendo confirmar esta tendência. "As pressões salariais aumentarão a inflação, o que deve selar o acordo para mais altas de juros pelo Fed", afirma o analista. Os índices operaram especialmente pressionadas após a divulgação destes dados.

No entanto, em reviravolta acentuada, a chance de manutenção dos juros pelo Fed na reunião monetária de junho voltou a ser majoritária, passando de 27,8% nesta manhã para 56,6%, às 14h46, segundo plataforma de monitoramento do CME Group. O movimento ocorreu em meio a falas do diretor do Fed Philip Jefferson e do presidente da distrital da Filadélfia, Patrick Harker, indicando possibilidade de pausa no aperto monetário.

Em outro tema que chamou a atenção nos últimos dias, as ações da Nvidia tiveram um recuo de 5,68%, corrigindo parte dos fortes ganhos que a empresa havia acumulado devido às perspectivas para seus projetos de inteligência artificial.