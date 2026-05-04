Bolsas de NY fecham em baixa com ataques renovando tensões no Oriente Médio

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta segunda-feira, 4, em queda, com a escalada de tensões no Oriente Médio, em meio a novos ataques na região e disputa pelo Estreito de Ormuz, enfraquecendo o apetite por risco.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 1,13%, aos 48.941,90 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 0,41%, aos 7.200,75 pontos, e o Nasdaq recuou 0,19%, aos 25.067,80 pontos.

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Os índices ampliaram as perdas diante dos ataques iranianos aos Emirados Árabes Unidos, que atingiram uma estrutura petrolífera do país. O Irã também teria atacado navios no Estreito de Ormuz, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A movimentação acontece após os EUA anunciarem um plano para "guiar" embarcações na via marítima.

Em consequência da alta nos combustíveis e também em reação ao encerramento das atividades da Spirit Airlines, as principais empresas áreas dos EUA recuaram: a American Airlines (-0,25%), Delta Airlines(-0,70%) e United Airlines (- 2,65%).

A fuga de risco, contudo, não foi observada no mercado de criptomoedas: com o bitcoin ultrapassando US$ 80 mil, a Coinbase Global saltou 6,14% e o Robinhood Markets subiu 3,92%.

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Já a GameStop tombou 10,14% após fazer oferta de US$ 56 bilhões para a compra da eBay. A empresa de e-commerce, por sua vez, avançou 5,05%. A Amazon subiu 1,41% após anunciar abertura de seus serviços de logística e entregas para outras empresas. A notícia pressionou ações de companhias como a FedEx (9,11%) e UPS (10,47%).

Na reação a resultados trimestrais, a Norwegian Cruise Line perdeu 8,56% após reduzir a expectativa de lucros para 2026. A Palantir, que divulga seu balanço após o fechamento dos mercados, avançou 1,36%. A AMD, que deve publicar o relatório de ganhos nesta semana, perdeu 5,27%.

Para o Swissquote, o setor de semicondutores teve um mês "excepcional" e a expectativa é de resultados fortes, mas, para a continuidade do rali, a superação das expectativas é "crucial".

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*Com informações de Dow Jones Newswires