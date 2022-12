Bolsas de NY fecham em baixa, com alta de juros de BCs e perspectivas de recessão

Matheus Andrade* (via Agência Estado)

As bolsas de Nova York fecharam em baixa hoje, seguindo decisões de alta de juros pelos principais bancos centrais do mundo e os temores de recessão. Depois do Federal Reserve (Fed) aumentar as taxas em 50 pontos base ontem, Banco Central Europeu (BCE) e Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) fizeram elevações da mesma magnitude em seus juros hoje, além de haver sugestão pela continuidade do aperto monetário.

O índice Dow Jones fechou em queda 2,25%, aos 33.202,22 pontos, o S&P 500 caiu 2,49%, aos 3.895,75 pontos e o Nasdaq recuou 3,23%, aos 10.810,53 pontos.

As ações dos Estados Unidos "não tiveram chance" após digerir a decisão 'hawkish' do Federal Reserve (Fed) e novos dados que apontam recessão econômica, analisa o analista da Oanda Edward Moya. Para a LPL Markets, o Fed demonstrou uma propensão para revisões de previsão, então não deve surpreender se o Fed revisar a taxa de juros máxima esperada dos Fed funds à medida que a inflação comece a moderar. "Olhando para o futuro, os investidores precisam observar a trajetória da inflação para serviços básicos não habitacionais, que está intimamente ligada às condições do mercado de trabalho", avalia.

Hoje, as vendas no varejo e dados de atividade industrial nos EUA vieram abaixo do esperado, com quedas maiores do que analistas estavam projetando. Já os dados de auxílio-desemprego, ao virem aquém da expectativa, mostraram que o mercado de trabalho americano continua com a demanda forte por trabalhadores.

Elon Musk vendeu mais de US$ 3,5 bilhões em ações da Tesla nesta semana, em sua segunda rodada de vendas desde que comprou o Twitter. Nesta semana, o CEO da Tesla se desfez de mais de US$ 39 bilhões em ações da fabricante de veículos elétricos desde que o preço do papel atingiu o pico, em novembro de 2021. Embora ainda seja a montadora mais valiosa do mundo, a Tesla já perdeu mais de US$ 700 bilhões em capitalização de mercado desde a máxima histórica de sua ação. Hoje, a Tesla subiu 0,55%.

Ainda no noticiário corporativo, as aéreas tiveram mais um dia de queda, estendendo perdas desde que algumas das principais empresas do setor sinalizaram dificuldades nas operações. American Airlines (-3,15%), Delta Air Lines (-3,09%) e United Airlines (-3,87%) recuaram. Já a Roblox, companhia do setor de vídeo games, teve queda de 15,76%, seguindo a publicação de métricas abaixo do esperado em novembro.

*Com informações Dow Jones Newswires.