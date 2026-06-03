Bolsas de NY fecham em baixa após tensões no Oriente Médio puxarem gatilho da correção

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quarta-feira, 3, após novas hostilidades no Oriente Médio puxarem o gatilho para uma correção dos patamares recordes dos três principais índices atingidos na véspera. Notícias sobre oferta pública inicial da SpaceX, renovação das apreensões com gestoras ativas em fundos de crédito privado e dados econômicos nos EUA também moldaram a sessão.

O Dow Jones caiu 1,21%, aos 50.687,07 pontos, fechando na mínima intradiária. O S&P 500 perdeu 0,74%, a 7.553,71 pontos. Já o Nasdaq encerrou em queda de 0,89%, nos 26.853,98 pontos. Todos os três índices alcançaram recorde de fechamento na véspera.

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Após salto na terça-feira, a IBM despencou 7,17% e a HPE caiu 1,8. A Alphabet caiu 0,79% depois de ampliar sua intenção de captação de US$ 80 bilhões para US$ 84 bilhões por meio da venda de ações para o financiamento de infraestrutura de inteligência artificial (IA). A Marvell resistiu e subiu 3,7% após salto de 32,5% da véspera.

O setor bancário caiu em bloco, como o Goldman Sachs (-2,2%), Wells Fargo (-1%) e Morgan Stanley (-2,25%). As ações de gestoras de ativos com grandes operações de crédito privado computaram perdas expressivas, após apreensões serem reavivadas pela decisão do grupo suíço Partners Group de limitar os resgates de um fundo de private equity a 5%. A Blackstone cedeu 4%, a KKR caiu 4,1% e a Blue Owl Capital teve desvalorização de 3,8%.

Empresas de foguetes e satélites despencaram. A Redwire cedeu 9,5%, e a AST Spacemobile perdeu 8,8%. A Firefly Aerospace recuou 8,3%. A redução da avaliação esperada para a SpaceX em seu aguardado IPO tem sido vista por analistas como um possível sinal de alerta para o mercado acionário. De acordo com o Wall Street Journal, a oferta deve ocorrer na próxima semana, avaliando a companhia de Elon Musk em cerca de US$ 1,75 trilhão e levantando aproximadamente US$ 75 bilhões.

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Entre os indicadores, o relatório ADP de emprego no setor privado superou as projeções, precedendo a divulgação do payroll na sexta-feira. O BofA espera mais uma surpresa positiva no relatório de empregos não agrícolas (previsão de 95 mil vagas contra consenso de 85 mil), com riscos de alta. Os setores de educação e saúde devem continuar liderando, seguidos por comércio e transporte, e lazer e hotelaria.