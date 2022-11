Bolsas de NY fecham em baixa, ajustando expectativas com Fed

Francine De Lorenzo (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta segunda, 14, com investidores ajustando expectativas para a trajetória de juros nos EUA, após novas sinalizações de dirigentes do banco central americano. O mercado ainda ficou atento ao encontro cara-a-cara dos presidentes dos EUA, Joe Biden, e da China, Xi Jinping.

continua após publicidade .

O índice Dow Jones XXX, o S&P 500 caiu 0,89%, aos 3.957,37 pontos e o Nasdaq recuou 1,12%, aos 11.196,22 pontos. Investidores colocaram um pé no freio do rali visto na última semana, depois que Christopher Waller e Lael Brainard, membros da cúpula do Fed, moderaram a interpretação de que o trabalho do banco central americano já estava perto de ser concluído, diante da surpresa positiva com a menor pressão inflacionária vista nos EUA no mês passado.

Waller afirmou ontem em evento que, apesar da desaceleração do índice de preços ao consumidor (CPI), "ainda há um caminho a percorrer" antes que o banco central americano pare de aumentar juros. Segundo ele, o mercado deve prestar atenção ao "ponto final" dos aumentos das taxas, não ao ritmo de cada movimento. "E o ponto final provavelmente está muito distante", destacou.

continua após publicidade .

"Waller fez o possível para convencer os mercados de que as taxas 'continuarão subindo', apesar dos preços terem esfriado muito mais rápido do que o esperado. A missão do Fed é reduzir as expectativas do mercado de que as taxas serão cortadas no final do próximo ano. Eles querem que essa rodada de aumentos não perca eficácia", avalia Edward Moya, analista da Oanda.

Já a vice-presidente do Federal Reserve, Lael Brainard, reforçou o recado ao afirmar que o momento para uma moderação no ritmo de aumento nos juros americano está chegando, mas ainda "há trabalho a fazer" antes de interromper o atual ciclo de aperto monetário.

Após iniciarem o pregão em baixa acentuada, as ações de gigantes de tecnologia se recuperaram. Tesla, Microsoft e Amazon, que chegaram a cair cerca de 3% durante a sessão, fecharam com perdas ao redor de 1%. Já as ações de Meta, IBM e Intel avançaram mais de 1%. Os papeis da Netflix saltaram 3,15%.

As ações dos bancos, por sua vez, ficaram no vermelho, com Citi caindo mais de 2% e Bank of America em baixa de mais de 1%.