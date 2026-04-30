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Bolsas de NY fecham em alta sustentada por ganhos de tech com IA; Nasdaq e S&P renovam recordes

Escrito por Letícia Araújo*, especial para o Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 17:34:00 Editado em 30.04.2026, 17:43:23
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As bolsas de Nova York fecharam em alta e renovaram as máximas de fechamento e intradiárias na sessão desta quinta-feira, com resultados mistos de empresas de tecnologia. Os ganhos acontecem apesar das tensões no Oriente Médio permanecerem altas.

O Dow Jones fechou em alta de 1,62%, aos 49.652,14 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 1,02%, aos 7.209,01 pontos, após atingir a máxima de 7.219,83 durante a sessão. Já o Nasdaq subiu 0,89%, aos 24.892,31 pontos, registrando o recorde de fechamento, enquanto tocou 24.935,59 pontos durante a sessão.

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Em reação aos balanços corporativos, a Alphabet avançou 9,96%, com alta nas venda sem serviços de nuvem, enquanto a Qualcomm saltou 15,12%, com resultados melhores que o esperado. A Amazon, outra gigante que divulgou ganhos ontem, subiu 0,77% e a Eli Lilly avançou 9,80%. A Apple (0,44%) publica os resultados após o fechamento dos mercados

Na ponta negativa, a Meta recuou 8,55% e a Microsoft perdeu 3,93%. Ambas elevaram suas projeções de gastos de capital para o ano. A Ford (-1,31%) e Mastercard (-4,25%) também caíram em reação aos relatórios de ganho trimestrais.

Para o Swissquote, os resultados das techs apontam que a tendência ainda é positiva para ações ligadas à inteligência artificial. "O forte crescimento da receita com computação em nuvem continua a validar a adoção da IA, o que, por sua vez, sustenta a demanda por fabricantes de chips", apontam os analistas.

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A diferença da Meta para as outras é o posicionamento, ainda segundo o banco. "a Meta é essencialmente uma aposta única, investindo pesadamente em seu próprio ecossistema, enquanto as outras empresas fornecem infraestrutura".

O setor bancário avançou em bloco. O Goldman Sachs registrou ganhos de 2,01%, enquanto o Morgan Stanley teve alta de 2,42% e o JP Morgan, 1,29%.

Os índices renovaram as máximas do dia no final da sessão em meio a declarações de Donald Trump sobre o conflito com o Irã. O líder dos EUA voltou a dizer que o país persa está entrando em "colapso" e afirmou que não sabe se um acordo é preciso. A sessão foi marcada ainda por resultado do PIB abaixo do esperado nos EUA e dados mistos de inflação.

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*Com informações de Dow Jones Newswires

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