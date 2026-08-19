Bolsas de NY fecham em alta, sob influência de Treasuries, ata do Fed e avanço de techs

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 19, com os negócios sendo influenciados pelo anúncio da recompra de Treasuries de longo prazo pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O índice Dow Jones subiu 0,22%, aos 53.463,05 pontos. O S&P 500 avançou 0,21%, a 7.707,98 pontos e o Nasdaq teve alta de 0,16%, encerrando em 26.331,09 pontos.

Com queda no rendimento dos títulos públicos americanos, a sessão contou com um desempenho forte para uma série de ações ligadas a tecnologia, com exceção do setor de chips. O farmacêutico também ganhou relevância, com a Moderna subindo mais de 150% após notícias sobre sua vacina para melanoma.

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A decisão do Tesouro norte-americano de ao menos dobrar o tamanho das operações de recompra de títulos de prazos mais longos impulsionou o ouro e bitcoin, dando fôlego também às ações de empresas ligadas aos ativos, como Newmont (+7,85%), Strategy (+!2,6%) e Coinbase (+9,55%).

A Capital Economics acredita que o boom da inteligência artificial (IA) está chegando ao fim. No entanto, enquanto ele durar, suspeita que o índice de crescimento do S&P 500 - dominado pelo setor de grandes empresas de tecnologia - continuará superando seu equivalente de valor, independentemente das oscilações no mercado de títulos. Nesta quarta, a Amazon subiu 2,46% em dia com a notícia de que está ampliando nos EUA o serviço de entregas por drones e planeja multiplicar por seis a área de cobertura atual, chegando a quase 500 cidades até o fim do ano.

A Moderna disparou 147% e a Merck subiu 12,6% após informarem que uma vacina experimental personalizada baseada em mRNA demonstrou eficácia em reduzir o risco de o melanoma voltar ou se espalhar em um estudo de fase avançada com pacientes de alto risco.

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Já a JBS apresentou uma proposta não vinculante ao conselho de administração da Pilgrim's, que subiu 9,79%, para a aquisição da totalidade das ações ordinárias em circulação da companhia que não sejam detidas pela JBS ou suas afiliadas.