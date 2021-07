Bolsas de NY fecham em alta modesta, mas renovam recordes históricos

Da Redação

Os mercados acionários de Nova York não mostraram muito fôlego em parte da segunda-feira, 26, com abertura negativa, após uma sessão fraca nas bolsas da Ásia. Ao longo do dia, porém, o quadro melhorou, embora sem euforia, abrindo espaço para que os três índices renovassem recordes históricos de fechamento.

O Dow Jones fechou em alta de 0,24%, em 35.144,31 pontos, o S&P 500 avançou 0,24%, a 4.422,30 pontos, e o Nasdaq subiu 0,03%, a 14.840,71 pontos.

O início do dia foi negativo, após perdas nos mercados asiáticos em meio a restrições regulatórias da China nos setores de tecnologia e educação. Além disso, a variante delta da covid-19 segue como fator de cautela nas projeções para a retomada, nos EUA e pelo mundo.

Ao longo do dia, o humor melhorou. O setor de energia esteve em destaque, em jornada de ganhos fortes para o cobre. Além disso, há expectativa em uma semana importante para os balanços corporativos. Antes de soltar resultados depois do fechamento, Tesla subiu 2,21%. Papéis de serviços de comunicação subiram, ao lado do setor financeiro, mas o industrial e o de saúde estiveram entre as baixas.

Entre ações importantes, Apple subiu 0,29% e Amazon, 1,18%, mas Microsoft recuou 0,21%. Boeing teve ganho de 1,95% e, entre os bancos, Citigroup avançou 1,59% e JPMorgan, 0,67%. Já a casa de câmbio digital Coinbase Global registrou alta de 9,13%, em dia de ganhos fortes do bitcoin, mesmo com a notícia de que investidores abriram uma ação coletiva contra a empresa por supostamente ludibriar clientes em seus "materiais de oferta".