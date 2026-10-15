Bolsas de NY fecham em alta mesmo com inflação nos EUA e incerteza com IA

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 15, conforme traders digeriam a inflação ao produtor e as vendas no varejo acima do esperado nos EUA, um dia depois de o índice de preços ao consumidor superar o projetado.

O Dow Jones subiu 1,08%, em 52.177,81 pontos; o S&P 500 ganhou 0,33%, nos 7.744,09 pontos; e o Nasdaq avançou 0,08%, encerrando em 26.713,03 pontos.

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O Nasdaq reverteu a queda de 1% da abertura ao longo da tarde, conforme o setor de tecnologia ensaiava recuperação. As ações da CoreWeave (+5,94%)) reverteram parte do tombo recente após o CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmar que a empresa não precisará de um suporte da fabricante de chips, ajudando a aliviar algumas preocupações dos investidores.

Outros papéis ligados a área de inteligência artificial (IA), entretanto, permaneceram em queda. A Nvidia perdeu 1,84%, a Intel caiu 2,8% e a Marvell teve baixa de 1,65%.

Na ponta positiva, a Nike liderou o Dow Jones ao disparar mais de 5%. UnitedHealth Group e Salesforce seguiram com ganhos robustos.

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O setor de saúde (+1,84%) foi o maior beneficiado do S&P 500 nesta quinta. De acordo com a Trivariate Research, investir em saúde faz sentido agora, já que essas ações são uma forma de diversificar contra a IA, mas também são nichos de crescimento que podem ser especialmente recompensadores para os investidores.

A Moderna saltou 4,51% e a Iambic Therapeutics - apoiada pela Nvidia e que utiliza IA para desenvolver medicamentos - disparou quase 20% ao precificar sua oferta pública inicial a US$ 16 por ação.

Depois do fechamento dos mercados, a Alcoa (+0,82%) divulga balanço trimestral.

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*Com informações da Dow Jones Newswires.