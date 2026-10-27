Bolsas de NY fecham em alta impulsionadas por recuperação de ações de chips

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 27, embaladas pelo avanço de ações de tecnologia ligadas à inteligência artificial (IA), com destaque para o rali das fabricantes de semicondutores. O Dow Jones teve ganhos mais contidos, pressionado pela queda dos papéis da Boeing após projeções de gestores da companhia e a divulgação do balanço do último trimestre.

O Dow Jones subiu 0,03%, aos 52.377,57 pontos. O S&P 500 avançou 0,6%, a 7.722,60 pontos. Já o Nasdaq encerrou em alta de 1,18%, nos 26.477,81 pontos.

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Os desdobramentos do rali da Anthropic se estenderam para o segundo dia, com o Nasdaq em destaque positivo e o segmento de tecnologia do S&P 500 também liderando os ganhos.

As ações da Broadcom subiram 4% após uma coalizão de bancos e a Blackstone anunciarem um financiamento de US$ 63 bilhões para a compra de tecnologia da empresa pela Anthropic. O movimento puxou outros fabricantes de chips: a Micron avançou mais de 2%, e a Advanced Micro Devices ganhou 5,4%.

Para Mobeen Tahir, analista da WisdomTree, uma temporada de balanços robusta no setor pode trazer o alívio que faltava aos investidores de tecnologia. "Se o restante da temporada de resultados for tão bom quanto começou, provavelmente veremos uma forte recuperação no setor", afirmou.

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A queda do petróleo também sustentou o apetite por risco em Wall Street. O alívio nas cotações veio após informações de que o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, e o principal responsável pela segurança nacional do país, Mohsen Rezaei, discutiram as condições de Teerã para encerrar a guerra no Oriente Médio.

A GM subiu 5,57% em dia de ganhos mais modestos para a Tesla e Ford. A empresa anunciou nesta terça que transferirá a listagem de suas ações ordinárias da NYSE para a Nasdaq.

Na ponta negativa, as ações da Boeing despencaram 10% no pregão, após a companhia reportar um prejuízo maior do que o previsto no balanço do último trimestre. Já a JetBlue saltou 19%, mesmo com perdas acima do esperado no terceiro trimestre, depois de a empresa afirmar que espera uma expansão maior das margens no quarto trimestre.

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Além disso, os investidores aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), prevista para amanhã.

*Com informações da Dow Jones Newswires.