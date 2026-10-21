Bolsas de NY fecham em alta impulsionadas por bons resultados do setor de tecnologia

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 21, com a renovação do apetite por risco. A movimentação foi impulsionada pelas ações de tecnologia após desempenho da SpaceX e à espera dos resultados da Meta e Tesla, previstos para o dia.

O Dow Jones subiu 0,69%, aos 52.856,09 pontos. O S&P 500 avançou 0,58%, a 7.757,17 pontos. Já o Nasdaq encerrou em alta de 1,05%, nos 26.702,86 pontos.

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Os índices operaram em alta desde o início da sessão, com ganhos da Nvidia (+2,54%), Micron Technology (+1,96%) e Marvell Technology (+1,81%). A Apple também avançou, em 1,32%, às vésperas do lançamento do novo aparelho celular da empresa. No S&P 500, o setor de tecnologia avançou 1,61% e liderou os ganhos.

Os bons resultados trimestrais da SpaceX e Super Micro Computer contribuíram para impulsionar o clima, segundo a Sucden Financial. As ações saltaram 7,79% e 9,55%, respectivamente. Na contramão, a Netflix reduziu o guidance para o ano e recuou 5,31%, enquanto a AT&T, apesar de apresentar resultados acima do esperado, perdeu 6,59%.

Após a SpaceX, é a vez da Tesla (+3,41%), outra empresa de Elon Musk, divulgar balanço trimestral. Musk confirmou que ambas as companhias estabeleceram comitês especiais para avaliar uma fusão.

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A Meta (+0,47%) também deve publicar seu desempenho nesta quarta. Para o Swissquote, a perspectiva de gastos da empresa deve ter repercussões nos índices de tecnologia em geral. Enquanto um orçamento maior pode sinalizar uma demanda contínua por infraestrutura de IA, os gastos elevados podem reacender preocupações sobre o aumento da alavancagem dos investimentos em IA

"Gastos robustos podem favorecer as empresas que viabilizam a IA, mas pressionar aquelas que realizam os investimentos caso o crescimento da receita não justifique os desembolsos. Por outro lado, planos de gastos mais moderados podem aliviar as preocupações dos investidores com a necessidade de financiamento contínuo, mas seriam uma notícia negativa para os fornecedores de tecnologia para IA", afirma o banco.

*Com informações de Dow Jones Newswires.