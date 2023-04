Bolsas de NY fecham em alta, impulsionadas por balanços e redução de temores bancários

Matheus Andrade (via Agência Estado)

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 27, impulsionadas pela divulgação de balanços e por um menor temor com a crise do sistema bancário. As ações da Meta avançaram mais de 13% depois da publicação dos resultados da empresa, o que deu fôlego a uma série de empresas de tecnologia, que levaram o Nasdaq a fechar com alta acima de 3%.

O índice Dow Jones subiu 1,57%, a 33.826,16 pontos; o S&P 500 ganhou 1,96%, a 4.135,35 pontos; e o Nasdaq avançou 2,43%, a 12.142,24 pontos.

Para Edward Moya, analista da Oanda, as ações dos EUA estão se recuperando com fortes ganhos e com o otimismo de que a economia vai enfraquecer gradualmente e reduzir a inflação. O Federal Reserve (Fed) poderá avançar com um, talvez mais dois aumentos de juros, mas deve ser apenas isso. Os dados econômicos desta quinta, incluindo a divulgação do PIB americano, pintaram um quadro de uma economia que está desacelerando, com a inflação temporariamente acelerando, e o mercado de trabalho diminuindo.

"Wall Street estava posicionada para algo grande quebrar esta semana e isso não aconteceu. A quantidade de riscos na mesa era abundante: potencialmente mais preocupações com o setor bancário, uma grande decepção com a tecnologia ou divisão entre os republicanos", afirma Moya. Depois de despencar nos últimos dias, as ações do First Republic Bank subiram 8,79%.

Enquanto isso, a Meta teve lucro líquido de US$ 5,709 bilhões no primeiro trimestre de 2023, representando US$ 2,20 por ação. O valor ficou acima da expectativa de US$ 2,02 dos especialistas consultados pela FactSet. Já a receita da Meta apresentou avanço de 3% em relação ao primeiro trimestre de 2022, avançando de 27,908 bilhões para 28,645 bilhões. As ações da empresa subiram 13,93%. Amazon e Intel divulgam seus resultados após o fim do pregão. Com a expectativa, os papéis subiram 4,61% e 1,47%, respectivamente.

Já as companhias aéreas dizem que a demanda por viagens está aumentando na crítica temporada de verão do Hemisfério Norte, alimentando suas expectativas de lucros após o que foi, em alguns casos, um inverno medíocre. As empresas esperam outra temporada agitada de viagens de verão, especialmente para destinos internacionais, já que os americanos clamam para ir para o exterior agora que a maioria das restrições da era pandêmica foi suspensa. Nesta quinta, American Airlines teve alta de 1,10%.