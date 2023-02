Bolsas de NY fecham em alta, em dia de volatilidade desencadeada pelo Fed

Natália Coelho (via Agência Estado)

Após oscilarem entre altas e baixas, os mercados acionários de Nova York fecharam no positivo nesta quarta-feira, 1º, com investidores reagindo à esperada alta de 0,25 ponto porcentual nos juros nos Estados Unidos e aos comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre perspectivas para a política monetária e a economia do país.

O índice Dow Jones subiu 0,02%, aos 34092,96 pontos, o S&P 500 avançou 1,05%, aos 4119,21 pontos e o Nasdaq fechou em alta de 2,00%, aos 11816,32 pontos.

Powell destacou em coletiva de imprensa que o processo desinflacionário começou nos EUA, mas reforçou que o Fed não está discutindo uma eventual pausa no aumento de juros em curso nos Estados Unidos. Ele ainda ressaltou que caso as projeções da autoridade monetária se confirmem, também não deve ocorrer um corte nas taxas nesse ano, como já havia sinalizado após a reunião de dezembro.

As bolsas em Nova York responderam com volatilidade, com parte do mercado precificando corte de juros no final de 2023, apesar da sinalização contrária de Powell, conforme monitoramento do CME Group. Para o CIBC, o Fed optou por não entregar "uma pausa ou dar qualquer consolo aos mercados que estão precificando cortes nas taxas para o segundo semestre do ano".

Já para a Capital Economics, o Fed moderou as esperanças de uma "grande mudança dovish" ao manter no comunicado que ainda seriam necessários "aumentos contínuos" - no plural -, nas taxas. Entretanto, a consultoria afirma que, baseando-se nos dados recentes dos Estados Unidos - como inflação e a possível chegada de uma recessão -, é possível que o ciclo de aumentos esteja chegando ao fim. A expectativa, entretanto, ainda é de uma alta de 25 pb na reunião de março, apesar de que, segundo análise da consultoria, o aumento ainda não esteja "garantido".

Entre as ações em destaque, as ações da Snap, dona da rede social Snapchat, despencaram mais de 10%, depois de registrar prejuízo em seu balanço do quarto trimestre de 2022. Já a Meta subiu 2,79% em pregão antes da divulgação de seu balanço.