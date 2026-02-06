Bolsas de NY fecham em alta e techs se recuperam com foco em gastos em IA, mas Amazon cai

As bolsas de Nova York fecharam em forte alta nesta sexta-feira, 6, recuperando parte das perdas recentes e levando o Dow Jones a ultrapassar a marca histórica de 50 mil pontos. O grande tema para os investidores seguem os gastos com inteligência artificial (IA), acompanhados de perto nos últimos dias em balanços de empresas de tecnologia. A Amazon contrariou os ganhos e tombou quase 6%, seguindo o anúncio de um investimento de US$ 200 bilhões ao longo deste ano.

O Dow Jones fechou em alta de 2,47%, aos 50.115,67 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com alta de 1,97% aos 6.932,30 pontos e o Nasdaq subiu 2,18%, aos 23.031,21 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que o enorme investimento em IA é tanto "apropriado" quanto "necessário", visto que o setor está passando por uma "construção de infraestrutura única em uma geração" que continuará por vários anos. As ações da Nvidia subiram 7,92% e as da Broadcom 7,22%.

Setores cíclicos, como indústria e energia, também estiveram entre os de melhor desempenho no S&P 500, atrás apenas de tecnologia. As small caps tiveram uma sessão de forte recuperação, levando o Russell 2000 a subir 3,69%, enquanto companhias aéreas, como Delta Airlines (+7,91%) e United Airlines (9,26%), saltaram em bloco.

Por outro lado, a Amazon recuou 5,57%. O Morgan Stanley observa que o investimento de capital da empresa foi maior do que o projetado, mas isso não deveria ser uma surpresa, considerando o desempenho de Meta e Alphabet nesta temporada, e acredita que o forte crescimento dos serviços na nuvem da empresa justifica o gasto. A análise do banco continua otimista em relação à Amazon, pois a vê sendo negociada com um desconto de aproximadamente 50% em relação aos seus pares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No fronte macro, o índice de sentimento do consumidor nos EUA avançou a 57,3 em fevereiro, acima do previsto. O presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que o sentimento que tem notado em seu distrito é de "otimismo cauteloso", o que, segundo ele, significa que o desempenho visto na segunda metade de 2025 deve se refletir por algum tempo em 2026.