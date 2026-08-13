Bolsas de NY fecham em alta e S&P 500 supera 7.800 pontos com PPI abaixo do esperado nos EUA

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 13, em um movimento que levou o S&P 500 a novo recorde intradiário acima de 7.800 pontos, após o mercado adiar a aposta de retomada na elevação de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) com dados de preços ao produtor (PPI, em inglês) dos EUA abaixo do esperado. Os indicadores reforçaram a leitura da véspera dos dados de inflação ao consumidor dos EUA.

O Dow Jones subiu 0,13%%, aos 53.839,99 pontos. O S&P 500 fechou em alta de 0,65%, a 7.798,99 pontos, após tocar patamar nunca antes visto de 7.816,70 pontos durante a sessão. O Nasdaq avançou 0,81%, encerrando em 26.803,03 pontos.

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Fabricantes de chips e memória avançaram, como a Sandisk e Micron Technology, que dispararam 13,7% e 4,23%, respectivamente. A Sandisk afirmou, em seu evento para investidores, que espera um crescimento anual da receita na faixa de 15% a 19% entre os anos fiscais de 2028 e 2030.

A empresa acrescentou que as margens brutas ajustadas devem se estabilizar em torno de 80% nesse período, com uma margem de fluxo de caixa livre ajustado de cerca de 50%.

A Broadcom ganhou 0,43% e a Intel marcou valorização de 3,58%.

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Após avanços de mais de 19% na véspera, as ações da CoreWeave caíram 1,34% e as da Super Micro ainda ganharam 4,12%.

A Cisco caiu 8,4% . Mesmo após a empresa de hardware de tecnologia divulgar resultados financeiros sólidos, impulsionados pela demanda contínua por inteligência artificial, os números não foram suficientes para impulsionar as ações.

A Cerebras cedeu 11,9%. A companhia também não conseguiu impressionar com seu balanço, que trouxe prejuízo. Outro ponto negativo citado foi que a carteira de pedidos da empresa permaneceu estável, em cerca de US$ 25 bilhões.

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As ações da SpaceX fecharam em queda de 3,33%, devolvendo uma fração da alta de 9,65% da véspera.

O Irã e os Estados Unidos continuaram em desacordo quanto aos esforços para chegar a um acordo sobre o fim definitivo do conflito, segundo uma fonte iraniana de alto escalão, ao mesmo tempo em que o tráfego pelo vital Estreito de Ormuz permanecia severamente limitado.