Bolsas de NY fecham em alta e S&P 500 segue Dow Jones em renovação de recorde com Ormuz

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 4, estendendo os ganhos para a quarta sessão, com a continuidade do otimismo sobre um acordo para finalmente reabrir o Estreito de Ormuz. O S&P 500 acompanhou o índice Dow Jones na renovação de patamares recordes. A SpaceX disparou antes de divulgar seu primeiro balanço desde a abertura de capital.

O Dow Jones subiu 1,71%, aos 54.085,94 pontos. O S&P 500 ganhou 1,79%, em 7.736,52 pontos e o Nasdaq teve alta de 2,59%, encerrando em 26.584,99 pontos.

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O petróleo retornou abaixo de US$ 80 por barril após declarações do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, de que pode haver um acordo para reabrir Ormuz nos próximos dias. Ajudou no otimismo notícia citando que o Exército americano usou grande parte do seu estoque de mísseis de longo alcance de alta precisão durante a guerra com o Irã, segundo fontes, o que reacende preocupações sobre a prontidão militar para futuros conflito, informou a Reuters.

O ímpeto de NY também tem sido garantido por resultados corporativos acima das expectativas, que evidenciam a resiliência da economia americana, segundo o economista Mohamed Aly El-Erian.

A SpaceX subiu 9,43%. A companhia, que abre seu balanço trimestral após o fechamento, anunciou ainda uma parceria com a Nvidia (2,54%). A Advanced Micro Devices também saltou 7% antes do balanço.

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Resultados também alavancaram a Caterpillar (5,6%) e Palantir (29,5%). O analista de pesquisa do Morgan Stanley Sanjit Singh aponta que, com os resultados do segundo trimestre, a Palantir acelerou o crescimento da receita em todos os trimestres ao longo de três anos consecutivos - um feito notável, especialmente considerando que a margem operacional se expandiu de 25% para 60% nesse período.

As ações da Moderna avançaram 3,36%, depois que a companhia anunciou a vacinação dos primeiros participantes em um estudo clínico de fase inicial que avalia a segurança de sua candidata a vacina contra o Ebola.

Enquanto ainda se prepara para uma Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês), a Anthropic foi destaque no noticiário ao fechar um acordo de US$ 10 bilhões por capacidade computacional com uma startup de infraestrutura recém-criada, segundo fontes.