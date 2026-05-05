TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Bolsas de NY fecham em alta e renovam recordes apesar de manutenção de tensões no Oriente Médio

Escrito por Letícia Araújo*, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 17:31:00 Editado em 05.05.2026, 17:41:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 5, em meio aos desdobramentos no Oriente Médio que pressionaram os preços do petróleo. O mercado de ações continua acompanhando os resultados corporativos, dando destaque às empresas de tecnologia. Na sessão, o S&P 500 e o Nasdaq renovaram recordes de máxima e de fechamento.

O Dow Jones fechou em alta de 0,73%, aos 49.298,25 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 0,81%, aos 7.259,22 pontos, após atingir a máxima de 7.273,26 durante o dia. Já o Nasdaq avançou 1,03%, aos 25.326,13 pontos, depois de chegar a 25.361,05 na sessão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Contribuindo para a sensação de incerteza no Oriente Médio, o Irã negou a responsabilidade pelos ataques nos Emirados Árabes Unidos, mas reforçou a ameaça de resposta "contundente" à qualquer ação militar em seu território. Mais cedo, o presidente Masoud Pezeshkian afirmou que as demandas dos Estados Unidos são "impossíveis e inalcançáveis", enquanto os EUA reforçaram que a trégua continua vigente. Em meio ao cenário, o petróleo registrou queda forte.

Dentre as ações que mais se movimentaram nesta terça, a Palantir caiu 6,93%, apesar de superar as expectativas do mercado em seu balanço corporativo. Também em reação aos resultados, o Duolingo recuou 5,62% e o Paypal, 7,76%, enquanto o Pinterest avançou 6,86%. Divulgam os ganhos nesta terça após o fechamento dos mercados o Super Micro Computer, que caiu 0,32%, e a Advanced Micro Devices (AMD), que avançou 4,02%.

A Intel saltou 12,95% após relatos de que está sendo considerada - juntamente com a Samsung Eletronics, da Coreia do Sul - para produzir os processadores dos dispositivos da Apple (+2,66%) nos EUA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já ações da Coinbase recuaram 2,58% após o CEO Brian Armstrong afirmar que a empresa vai diminuir o quadro de funcionários em 14% devido à queda do mercado de criptoativos e ao uso de inteligência artificial (IA).

No noticiário doméstico, a Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos Estados Unidos) propôs uma emenda para permitir que as empresas de capital aberto possam fazer a divulgação semestral de seus resultados, e não mais a cada três meses.

*Com informações de Dow Jones Newswires

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bolsas NY
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV