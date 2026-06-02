Bolsas de NY fecham em alta e renovam recordes apesar de divergências sobre o Oriente Médio

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 2, renovando recordes de fechamento, com o Dow Jones e o S&P 500 atingindo também novas máximas intradiárias. Apesar disso, divergências acerca das negociações entre os Estados Unidos e o Irã mantiveram o ambiente incerto.

O Dow Jones subiu 0,45%, aos 51.307,79 pontos, após atingir 51.369,61 durante a sessão. O S&P 500 avançou 0,13%, a 7.609,77 pontos, depois de bater a máxima de 7.620,90 durante o dia. Já o Nasdaq encerrou em alta próximo a estabilidade de 0,03%, nos 27.093,90 pontos. Todos os três índices alcançaram recorde de fechamento.

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Apesar de iniciarem o dia em queda, os índices em Wall Street passaram a subir conforme o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o secretário de Estado do país, Marco Rubio, afirmavam que as negociações com Teerã continuam e que um acordo pode ser conquistado em breve. No entanto, a versão é contestada por fontes ouvidas pela imprensa do Irã, que relatam que as conversas não estão acontecendo.

Dentre os maiores ganhos, a HPE saltou 19,5% em reação aos seus resultados trimestrais, enquanto a Marvell também teve alta forte, em 32,5%, após o CEO da Nvidia (-0,69%), Jensen Huang, declarar que a empresa pode ser a próxima companhia a valer US$ 1 trilhão.

Ações de empresas ligadas ao bitcoin caíram diante da queda expressiva da criptomoeda na tarde desta terça. A Coinbase recuou em 4,72%, enquanto a Robinhood perdeu 2,83% e a Strategy, que vendeu bitcoins pela primeira vez desde 2022, caiu 9,15%.

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Já o setor bancário avançou em bloco, com o Goldman Sachs (+1,5%), Wells Fargo (+2,94%), Morgan Stanley (+1,88%), Bank of America (+1,88%) e Citigroup (+1,68%) como os maiores ganhadores.

*Com informações de Dow Jones Newswires