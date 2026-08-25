Bolsas de NY fecham em alta e Nvidia interrompe quedas antes de balanço

As bolsas de Nova York fecharam em alta escoradas pelo recuo dos juros dos Treasuries. Os ganhos do S&P 500 e do Nasdaq se intensificaram levemente com relato de acordo de cessar-fogo entre EUA e Irã. Diante da aproximação da divulgação de seu balanço, a Nvidia interrompeu uma sequência de sete pregões em baixa. A rodada de conflito comercial entre EUA e Canadá respingou nas siderúrgicas.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,30%, aos 53.577,40 pontos. O S&P 500 ganhou +0,32%, a 7.677,28 pontos e o Nasdaq teve avanço de 0,66%, encerrando em 26.151,30 pontos.

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"O clima típico do fim do verão permanece predominante aqui em Wall Street. O ambiente está tranquilo enquanto o mercado aguarda os grandes catalisadores desta semana, que começam amanhã: o índice PCE e a divulgação de resultados da NVDA", escreveu o estrategista de mercado da NYSE, Eric Criscuolo.

A Nvidia subiu 2,19%. Para a analista sênior do Swissquote, Ipek Ozkardeskaya, as expectativas são enormes. "Espera-se que a receita do segundo trimestre fique próxima de US$ 92 bilhões - um aumento de cerca de 97% em relação ao ano anterior -, enquanto as estimativas informais de mercado chegam à faixa de US$ 93 a US$ 95 bilhões", escreveu.

No entanto, resultados excepcionais podem não garantir uma reação positiva, já que a redução do fluxo de caixa livre nas principais empresas de tecnologia reacendeu preocupações sobre o financiamento da IA, pontuou a analista.

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Nesta manhã, Ottawa anunciou tarifas de 15% a 50% sobre cerca de US$ 20 bilhões em produtos americanos, incluindo aço e laticínios, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que os EUA implementariam tarifas de 50% sobre automóveis e peças do Canadá a partir de janeiro.

Entre as montadoras, a Stellantis subiu 0,8% e a Ford ganhou 0,14%. A General Motors cedeu 1,35%. Nas siderúrgicas, prevaleceu a alta. A Cleveland-Cliffs subiu 1,99% e a Nucor e a Steel Dynamics ganharam 1,2% e 0,8%, respectivamente.

A Apple não entusiasmou com seus novos lançamentos e caiu 0,14%. A companhia divulgou que a próxima versão do computador desktop Mac mini terá duas novas opções de chip - o M6 e o M5 Pro.

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As ações da Dick's Sporting Goods despencaram 30,8%, depois que a varejista de artigos esportivos reduziu sua previsão de lucro.