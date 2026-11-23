As bolsas de Nova York fecharam em alta forte nesta segunda-feira, 23, após Jensen Huang voltar ao cargo de CEO da Nvidia, recuperando parte das perdas intensas da semana anterior. O Nasdaq teve a maior alta porcentual desde 9 de abril de 2025.

O Dow Jones subiu 3,01%, aos 49.595,31 pontos. O S&P 500 avançou 4,73%, a 7.237,17 pontos. Já o Nasdaq encerrou em alta forte de 6,51%, em 24.089,56 pontos.

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O destaque do dia ficou com o anúncio da recondução de Huang à liderança da Nvidia e ao Conselho de Administração - apoiado pelo presidente americano, Donald Trump, o que impulsionou o apetite por risco nos EUA. A empresa saltou 31,48% e voltou a assumir o segundo lugar entre as empresas mais valiosas do mundo. No entanto, Huang continua sendo investigado por supostamente manter um relacionamento com uma espiã chinesa.

Apesar do otimismo, a StoneX afirma que ainda permanecem incertezas jurídicas - com as investigações em andamento - e regulatórias, especialmente em relação ao endurecimento das restrições americanas à exportação de chips. Apesar da Nvidia ter uma margem de segurança pelo excesso de demanda por seus equipamentos, o risco deverá aumentar a partir do ano fiscal de 2029, avaliam os especialistas.

Em reação ao noticiário, as ações do setor de tecnologia saltaram. Empresas produtoras de chips registraram altas de dois dígitos, como a Intel (+16,34%), Oracle (+12,34%), Micron (+19,04%) e Marvell (+18,37%). A CoreWeave, parceira da Nvidia, saltou 22,32%. A Nebius Group (+20,28%), outra empresa de computação em nuvem, também avançou. Na contramão, a Anthropic recuou 1,43%.

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Papéis do setor bancário também avançaram em bloco após uma série de problemas tecnológicos na semana passada. No fim de semana, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, minimizou as falhas técnicas em acessos a bancos. O Morgan Stanley (+4,18%), Goldman Sachs (+4,16%), Citi (+3,37%) e JPMorgan (+1,97%) estão entre as principais altas.

A CrowdStrike recuou 8,92% diante do anúncio de um acordo de compra da Zscaler (+17,67%), mesmo após resultados trimestrais acima das expectativas. Já a Coca-Cola perdeu 1,14% após a União Europeia iniciar uma investigação antitruste contra a Coca-Cola Europacific Partners.

Empresas ligadas à criptomoedas, como a Strategy (+8,48%) e a Coinbase (+6,68%) registraram altas fortes após a recuperação do bitcoin. As mineradoras Newmont (+6,39%) e Freeport-McMoRan (+8,09%) também avançaram em consonância com a retomada da alta dos metais.

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*Com informações de Dow Jones Newswires.