Bolsas de NY fecham em alta e Nasdaq confirma melhor janeiro desde 2001

André Marinho* (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 31, após um novo indício de arrefecimento da inflação nos Estados Unidos reforçar expectativa pela redução no ritmo de aperto monetário do Federal Reserve (Fed) na reunião marcada para amanhã. Uma bateria de balanços corporativos do quarto trimestre também esteve no radar de investidores.

continua após publicidade .

No ajuste de fechamento, o índice Dow Jones avançou 1,09%, a 34.086,04 pontos; o S&P 500 ganhou 1,46%, a 4.076,60 pontos; e o Nasdaq subiu 1,67%, a 11.584,55 pontos. O Nasdaq teve ganho mensal de mais de 10%, o maior avanço para um mês de janeiro desde 2001. Dow Jones e S&P 500 subiram quase 3% e mais de 6% em janeiro, respectivamente.

A desaceleração do índice de custo de emprego nos EUA no quarto trimestre, informada nesta manhã, serviu de nova evidência de arrefecimento das pressões inflacionárias no país. A confiança do consumidor, por sua vez, teve inesperada queda, de acordo com o Conference Board.

continua após publicidade .

A combinação de inflação em baixa com piora nas condições econômicas reforça a tese de que o Fed colocará o pé no freio no processo de elevação de juros amanhã. O mercado consolidou expectativa por alta de 25 pontos-base na taxa básica, após aumento de 50 pontos-base em dezembro.

"Wall Street está lentamente ficando confiante de que o aumento do juro do Fed nesta semana pode acabar sendo o último neste ciclo de aperto", afirma o analista Edward Moya, da Oanda.

Na quinta-feira, tanto Banco Central Europeu (BCE) quanto Banco da Inglaterra (BoE) devem optar por aumentos de 50 pontos-base em suas taxas básicas, em ritmo mais forte que o do BC americano.

continua após publicidade .

Entre os destaques no pregão, a ação da General Motors saltou 8,35%, após a montadora informar crescimento no lucro na comparação anual quarto trimestre de 2022. Os resultados de International Paper (+10,52%) e ExxonMobil (+2,16%) também foram bem recebidos por investidores. A ação da PayPal ganhou 2,32%, com a notícia de que a empresa cortará 7% de sua força de trabalho.

Na contramão, Pfizer avançou 0,45%, depois que o grupo farmacêutico decepcionou em termos de vendas. Já Caterpillar cedeu 3,52%, com queda maior que a esperada nos ganhos.

*Com informações da Dow Jones Newswires