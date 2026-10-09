Bolsas de NY fecham em alta e avançam na semana apesar de indecisão no mercado de Treasuries

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 9, avançando também na semana, num movimento ainda limitado pela alta nos juros dos Treasuries e dos preços do petróleo.

O Dow Jones subiu 0,83%, em 51.654,95 pontos, o S&P 500 ganhou 0,59%, nos 7.811,54 pontos, e o Nasdaq teve alta de 0,64%, encerrando em 27.366,17 pontos. Na semana, o Dow Jones subiu 0,93%, o S&P 500 recuou 1,13% e o Nasdaq ganhou 0,64%.

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Empresas ligadas a telecomunicações tiveram destaque na sessão, depois que a SpaceX, de Elon Musk, fechou um acordo para comprar licenças de espectro celular da gestora Grain Management, no que representa seu maior movimento até agora no mercado de serviços sem fio que possuem torres de celular.

As ações da Crown Castle subiram mais de 15% e os papéis da American Tower, mais de 9%. Concorrentes tradicionais, como Verizon e AT&T, despencaram.

O setor de saúde foi outro destaque, com empresas como Merck e Gilead Sciences subindo 2% cada. As ações de vacinas, como a Moderna (+14,2%), também dispararam. A empresa passou a integrar o Nasdaq 100 nesta sexta-feira. Já as ações da Humana avançaram mais de 10% depois que a seguradora informou que recebeu dados encorajadores sobre suas classificações de qualidade em comparação com seus concorrentes para planos Medicare Advantage.

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As bolsas ganharam força depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que conversou com o líder russo, Vladimir Putin, e que Moscou fornecerá milhares de toneladas de diesel ao mercado global após novembro. A declaração levou à queda nos preços do petróleo e à desaceleração dos juros dos Treasuries.

Os investidores também aguardam o início da temporada de balanços corporativos, apesar da pressão descendente dos altos rendimentos de títulos. Na próxima semana, haverá relatórios de lucros dos maiores bancos do país, incluindo Citigroup, JPMorgan Chase e Wells Fargo.

"Dado o cenário mais desafiador de custo de capital, os investidores estarão atentos para que as empresas continuem justificando esses níveis recordes com lucros fortes e orientações futuras durante a temporada de resultados que está se desenrolando", afirmam analistas do Charles Schwab.