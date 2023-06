Bolsas de NY fecham em alta, de olho em expectativa de Fed menos rígido após dados dos EUA

Os mercados acionários de Nova York fecharam e alta hoje, diante do aumento das expectativas de que o Federal Reserve (Fed) manterá as taxas na faixa atual na próxima semana e com

continua após publicidade

O índice Dow Jones subiu 0,51%, aos 33.837,24 pontos, o S&P 500 avançou 0,62%, aos 4.293,86 pontos e o Nasdaq fechou em alta de 1,03%, aos 13.240,26 pontos.

Segundo o Jefferies, a alta nos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos registraram o maior número desde outubro de 2021, ficando acima da expectativa do mercado. Para o banco de investimentos, há risco de novas demissões no verão do hemisfério norte, "pois as empresas procurarão cortar custos e recuperar mais margem".

continua após publicidade

Após a publicação do dado, a ferramenta FedWatch, do CME Group, passou a apontar mais de 73% de chance da manutenção das taxas. Agora, por volta de 17 horas, a ferramenta indicava 69% de possibilidade de que os juros permaneçam na faixa atual. Entretanto, segundo análise do BMO, olhando para as decisões recentes do Banco do Canadá e do BC da Austrália, que surpreenderam ao elevar os juros em 25 pontos-base (pb) não devam ter "influência direta" na decisão do Fed, "a suposição é que os fatores que motivaram os aumentos não foram diferentes daqueles que motivariam o Fed a subir também".

Entre os destaques acionários, os papéis da Tesla avançaram 4,60%%, diante da notícia de que os veículos do Modelo 3 se encontra elegíveis para crédito fiscal total sob a Lei de Redução da Inflação (IRA). Já a Boeing avançou 2,94%, chegando a operar perto das máximas desde janeiro de 2022, após a empresa destacar que um problema indicado uma de suas aeronaves não apresentava risco para os voos e que ela manteria as estimativas de entregas de 2023.

Na outra ponta, o setor de energia apresentou baixa, seguindo a queda do petróleo, com a Chevron fechando em baixa de 0,36% e a Exxon Mobil cedendo 0,31%. Com informações da Dow Jones Newswires.