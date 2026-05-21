Bolsas de NY fecham em alta com visão de acordo EUA-Irã e após Nvidia; Dow renova recorde

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 21, em sessão marcada por volatilidade após a notícia de que os Estados Unidos e Irã alcançaram uma versão preliminar de um acordo mediado pelo Paquistão. Investidores também ponderaram o balanço da quarta-feira à noite da Nvidia.

O Dow Jones subiu 0,55%, aos 50.285,66 pontos - renovando recorde de fechamento. O S&P 500 ganhou 0,17%, em 7.445,72 pontos, e o Nasdaq encerrou em alta de 0,09%, nos 26.293,10 pontos.

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Wall Street operou em queda pela manhã, mas inverteu sinal com a notícia de que um acordo preliminar entre Washington e Teerã deverá ser anunciado nas próximas horas.

Segundo o veículo Al Arabiya, o acordo conta com a liberação do Estreito de Ormuz e sanções ao Irã sendo gradualmente suspensas em troca do cumprimento do pacto. As informações prévias, contudo, não citam a questão nuclear, tópico sensível das negociações recentes.

Mais cedo, o presidente norte-americano, Donald Trump, disse os EUA vão receber o urânio enriquecido de Teerã e que, provavelmente, vão destruí-lo. "Irã não vai ficar com urânio", enfatizou..

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Entre os destaques, a Nvidia caiu 1,77%, mesmo depois de divulgar resultado mais forte do que o esperado e melhorar seu guidance para o trimestre atual. Os fundos de hedge têm vendido na forte alta nas ações de semicondutores dos EUA para realizar lucros, enquanto mantêm sua exposição geral ao tema da inteligência artificial (IA), de acordo com traders do Goldman Sachs.

Embora existam temores de desmoronamento do boom relacionado à IA, o cenário base da Capital Economics é que o rali do S&P 500 não se transformará em colapso este ano.

Na ponta positiva, empresas do setor de computação quântica, como a IBM (+12,43%) e a Rigetti (+30,57%), dispararam no pregão após o The Wall Street Journal noticiar que o governo Trump pretende conceder US$ 2 bilhões ao setor em acordos que incluiriam participação acionária de Washington.

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Na esteira dos resultados corporativos, o Walmart cedeu 7,27%.