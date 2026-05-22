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Bolsas de NY fecham em alta com techs em meio a negociações entre EUA e Irã e Warsh no Fed

Escrito por Letícia Araújo*, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 17:19:00 Editado em 22.05.2026, 17:29:54
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As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 22, mantendo o bom humor apesar das incertezas sobre o acordo entre os Estados Unidos e o Irã, recebendo impulso das ações do setor de tecnologia. O Dow Jones renovou recordes de fechamento e intradiário.

O Dow Jones subiu 0,58%, aos 50.579,70 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 0,37%, em 7.473,47 pontos, e o Nasdaq encerrou em alta de 0,19%, nos 26.343,97 pontos.

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Na semana, os índices avançaram 2,12%, 0,9% e 0,5%, respectivamente.

Os índices oscilaram, ainda mantendo o sinal positivo, conforme o mercado avaliou notícias sobre as negociações para o fim do conflito no Oriente Médio, enquanto o Irã reafirmou as diferenças "profundas e extensas" com os Estados Unidos.

Mais cedo, Kevin Warsh assumiu como presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em meio a expectativas de altas nos juros ainda em outubro de 2026, segundo o CME Group. Em cerimônia de posse de Warsh no cargo, o presidente dos EUA, Donald Trump, enfatizou que quer que o novo chair seja "totalmente" independente.

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O Swissquote observa que os índices continuam se consolidando perto das máximas históricas, "apesar dos riscos que estão se materializando cada vez mais - a julgar pelos dados econômicos mais recentes". "A inteligência artificial e a tecnologia continuam mascarando a dura realidade do mercado real. Um punhado de empresas de tecnologia está carregando todo o mercado americano e global nas costas", afirmam.

Dentre as techs, a Dell saltou em 16,8% antes de seu balanço previsto para a próxima semana. A Qualcomm (11,6%), Supermicro Computer (6,34%) e AMD (3,99%) também subiram. A Apple avançou 1,26% atingindo o valor de US$ 4,5 trilhões em capitalização de mercado.

O setor de computação quântica estendeu os ganhos da quinta-feira e avançou de maneira expressiva, com a Rigetti Computing saltando 19,9% e o D-Wave Quantum subindo 14,2%.

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Reagindo ao noticiário corporativo, a Estée Lauder avançou 11,9% após desistir de uma fusão com a Puig, enquanto a IMAX teve alta de 15,5% em meio a relatos de que está avaliando uma possível venda.

*Com informações de Dow Jones Newswires

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