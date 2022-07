Bolsas de NY fecham em alta, com techs em foco

Ilana Cardial (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 20, com ações ligadas ao uso intensivo de tecnologia em foco. A Netflix informou lucro acima do esperado por analistas e animou investidores. A notícia de que a Google pode suspender contratações por duas semanas ficou em segundo plano.

continua após publicidade .

No fechamento, o Dow Jones subiu 0,15%, a 31.874,84 pontos, o S&P 500 avançou 0,59%, a 3959,90 pontos, e o Nasdaq teve alta de 1,58%, a 11.897,65 pontos.

Após o fim da sessão ontem, a Netflix informou avanço no lucro, a US$ 1,44 bilhão. Diluído por ação, o lucro ficou em US$ 3,20, acima da previsão de US$ 2,95 por analistas. Na temporada anterior de balanços, resultados decepcionantes pela companhia chegaram a acarretar queda diária de 20% na ação.

continua após publicidade .

Dessa vez, ninguém esperada que a Netflix fosse o gatilho para "um rali decente" para outras ações de tecnologia, mas é exatamente o que está acontecendo, diz o analista da Oanda Edward Moya. Hoje, a Netflix subiu 7,36%, acompanha por Tesla (+0,80%), Meta (+4,16%) e Amazon (+3,86%).

As ações da Alphabet tiveram leve alta de 0,06%, após o site The Information revelar que a Google suspenderá contratações por duas semanas. Redução no ritmo de contratação este ano também já foi anunciada por companhias como Microsoft (+1,06%) e Apple (+1,35%).

"Os papéis sobem enquanto cresce em Wall Street a confiança de que os lucros corporativos não cairão de um penhasco". O pessimismo, porém, não deve ir embora completamente, nota Moya. Operadores aguardam a decisão monetária do Banco Central Europeu (BCE) amanhã, decisão russa sobre fluxo de gás pelo gasoduto Nord Stream 1 e os desenvolvimentos políticos na Itália, que podem resultar em um colapso do governo de Mario Draghi.

Mais cedo, as bolsas chegaram a perder fôlego após queda mensal de 5,4% nas vendas de moradias usadas em junho nos Estados Unidos.