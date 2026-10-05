Bolsas de NY fecham em alta com techs em destaques e juros dos Treasuries no radar

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 5, impulsionadas pelo setor de tecnologia, enquanto os traders analisam os últimos dados econômicos e deixam de lado nova rodada de aumento dos rendimentos dos Treasuries.

O Dow Jones subiu 0,18%, em 51.267,90 pontos; o S&P 500 teve alta de 0,66%, nos 7.773,95 pontos; e o Nasdaq avançou 1,05%, encerrando em 27.477,31 pontos.

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Ações ligadas ao setor de inteligência artificial (IA) lideraram o caminho para a alta do Nasdaq. A SpaceX saltou 7%, enquanto as big techs Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla também subiram.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, declarou nesta segunda ao Politico que "algo claramente não está funcionando" em relação aos gastos do setor de IA nas eleições de meio de mandato dos EUA. Ele também expressou ceticismo quanto à possibilidade de que o reposicionamento da tecnologia pelo presidente Donald Trump possa melhorar sua imagem pública.

Outro destaque na sessão em Wall Street, as ações da GE Healthcare subiram 2,2% depois que a empresa anunciou um acordo definitivo para comprar a americana SOFIE Biosciences por US$ 945 milhões em dinheiro.

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Os avanço nas ações intensivas em tecnologia ocorreu apesar da escalada dos rendimentos dos Treasuries e das perspectivas de juros altos nos EUA por mais tempo - o que deve encarecer os custos para as empresas. O mercado segue atento a dados de atividade, como os PMIs medidos pelo ISM e pela S&P Global, na tentativa de calibrar as expectativas de política monetária enquanto aguardando a publicação da ata do Fed na próxima quarta-feira.