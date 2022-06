Bolsas de NY fecham em alta, com setor de energia em destaque com petróleo

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

Os mercados acionários de Nova York fecharam com ganhos, nesta terça-feira. As bolsas caíam no início do dia, com dificuldades de grandes varejistas no radar, mas ganharam impulso ao longo do pregão, com o setor de energia liderando ganhos, em jornada positiva para o petróleo.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,80%, em 33.180,14 pontos, o S&P 500 avançou 0,95%, a 4.160,68 pontos, e o Nasdaq subiu 0,94%, para 12.175,23 pontos.

A abertura foi negativa em Nova York, com a perspectiva de mais aperto monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que se reúne na próxima semana, e também o varejo em foco.

No setor, Target informou que reverá para baixo estimativa de lucro, diante da necessidade de reduzir estoques que não conseguia vender, no momento em que a economia passa de um foco maior a produtos para maior demanda por serviços, conforme a pandemia é controlada. A ação da empresa recuou 2,31%. O setor de consumo discricionário foi a única baixa de hoje no mercado acionário americano.

Ainda pela manhã, porém, o sinal passou a ser positivo nas bolsas. O setor de energia registrou ganho de mais de 3%, com ExxonMobil em alta de 4,58%, Chevron de 1,91% e Chesapeake Energy, de 2,82%, enquanto ConocoPhillips subiu 4,54%, esta terminando na máxima do dia.

Entre outros papéis importantes, Apple subiu 1,76%, Microsoft avançou 1,40% e Alphabet, 0,28%. Boeing subiu 1,13% e, entre os bancos, Citigroup subiu 1,36% e JPMorgan, 0,6%. Já Amazon caiu 1,43% e IBM, 0,07%.

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta informou que seu modelo GDPNow apontava nesta semana para crescimento de 0,9% na economia americana no segundo trimestre de 1,3% na semana anterior.

O Banco Mundial, por sua vez, cortou projeção para o crescimento global neste ano. O crescimento mais fraco em si tende a ser negativo para as ações, mas também poderia levar o Fed a um aperto monetário menos duro adiante, o que tende a ser positivo para os papéis.