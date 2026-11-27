As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 27, diante de uma recuperação do setor de tecnologia. O pregão foi mais curto em meio a Black Friday após os mercados ficarem fechados pelo feriado de Ação de Graças celebrado na quinta-feira, 26, nos Estados Unidos.

O Dow Jones subiu 1,18%, aos 50.775,35 pontos. O S&P 500 avançou 1,60%, a 7.297,49 pontos. Já o Nasdaq encerrou em alta de 2,31%, nos 24.129,50 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na semana, os índices registraram alta forte de 5,46%, 5,60% e 6,68%, respectivamente.

A semana foi volátil para as empresas de tecnologia, com a recondução de Jensen Huang ao cargo de CEO da Nvidia em meio aos temores sobre a sustentabilidade dos investimentos em inteligência artificial. A empresa, que chegou a avançar mais de 30% no começo da semana, oscilou e subiu 0,90% nesta sexta.

Outras ações do setor tiveram melhor desempenho e avançaram, como a Sandisk, que saltou 15,96%, além da Micron (+7,60%), Qualcomm (+6,29%) e Palantir (+5,24%). A Anthropic, por sua vez, saltou 10,83%, a US$ 91,76, voltando a ultrapassar o valor de US$ 83 definido na sua Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A correção recente parece ter levado as ações a níveis suficientemente baixos para atrair novamente investidores dip-buyers, que compram nas quedas, avalia o Swissquote. Ainda assim, o banco recomenda cautela nas negociações, já que a volatilidade ainda é muito elevada para afirmar com segurança que a liquidação dos papéis de tecnologia acabou.

O UBS, por sua vez, destaca que a movimentação vista hoje pode não significar uma recuperação mais sustentada. "Não é preciso que ninguém compre ações para que o mercado suba. Nesses níveis, basta que a volatilidade diminua um pouco para que os fundos de controle de risco comecem a comprar", afirma.

Em meio a Black Friday, ações de gigantes varejistas operaram majoritariamente em alta. A Shopify subiu fortemente em 6,28%, a Amazon avançou +3,96% e a Walmart, +0,90%, enquanto a Target recuou 0,15%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dona dos cigarros Marlboro, a Altria avançou 0,80%, após afirmar que avalia uma oferta pela rival britânica Imperial Brands.

*Com informações de Dow Jones Newswires