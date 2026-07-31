Bolsas de NY fecham em alta com reação positiva à Amazon, mas Nasdaq e S&P 500 caem no mês

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 31, estendendo os fortes ganhos da quinta-feira, em meio à reação positiva ao último balanço da Amazon. Investidores também acompanham os desdobramentos no Oriente Médio e falas dos membros dissidentes da decisão desta semana do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que manteve os juros inalterados.

O Dow Jones subiu 0,53%, aos 52.485,74 pontos, avançando 1,03% na semana e 0,32% no mês. O S&P 500 ganhou 0,70%, em 7.489,80 pontos, subindo 1,04% na semana e perdendo 0,12% no mês. O Nasdaq teve alta de 1%, encerrando em 25.373,85 pontos, e tendo uma variação positiva de 1,59% na semana, mas tombando 3,20% em julho.

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Em destaque, a Amazon saltou 15,32% após agradar em seus resultados corporativos na quinta. A Marvell avançou 2,32%. A empresa auxilia no design dos chips de inteligência artificial (IA) da Amazon. A Apple, por outro lado, tombou 7,35% ao decepcionar no guidance. Essa foi a maior queda pós-lucros da dona do iPhone desde janeiro de 2013, de acordo com a Dow Jones Market Data.

Já no setor de energia, a Exxon Mobil recuou 0,94% depois da petrolífera divulgar lucro abaixo do previsto. A empresa pode estar sendo vítima de expectativas elevadas, uma vez que suas ações subiram 30% neste ano até o fechamento de quinta-feira, impulsionadas pela alta dos preços do petróleo - motivada principalmente pela guerra envolvendo o Irã. A Chevron ganhou mais de 2% ao informar produção recorde e lucro no segundo trimestre quase seis vezes acima do mesmo período do ano passado.

Os três membros que votaram por uma alta dos juros na reunião do Fed fizeram declarações ao longo do dia reafirmando suas posições sobre a necessidade de um aperto monetário. A presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, disse que a inflação segue "alta por tempo demais". O presidente do Fed de Cleveland, Neel Kashkari, comentou que prefere pequenos ajustes ao invés de série do que ações mais duras. A presidente da distrital de Dallas, Lorie Logan, defendeu que política monetária atual "não está restringindo a economia".

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Investidores também acompanharam o índice de sentimento do consumidor nos EUA da Universidade de Michigan, que subiu além do esperado. Em paralelo, o índice de gerentes de compras (PMI, em inglês) pelo ISM subiu, contrariando as expectativas de queda.