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Bolsas de NY fecham em alta com queda nos juros dos Treasuries; S&P 500 e Nasdaq tem recorde

Escrito por Matheus Andrade, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 6, com S&P 500 e Nasdaq renovando máximas históricas. O movimento ocorreu apoiado pelo alívio com a queda nos rendimentos dos Treasuries, enquanto os avanços ligados à tecnologia seguem sendo mais notáveis que em outros setores.

O Dow Jones subiu 0,49%, em 51.521,28 pontos; o S&P 500 teve alta de 0,58%, nos 7.818,93 pontos; e o Nasdaq avançou 0,45%, encerrando em 27.599,79 pontos.

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"A alta do mercado de ações parece concentrada, mesmo para os padrões recentes: a empresa média do setor de tecnologia está mais de 20% abaixo de sua máxima histórica, com as empresas de altíssima capitalização liderando o movimento", aponta a Capital Economics.

A maioria dos índices setoriais ainda permanece cerca de 10% abaixo de seus picos, pontua. "Altas tão concentradas não estão fadadas ao fracasso, mas podem se mostrar menos sustentáveis", pondera.

Segundo o Financial Times, bancos de Wall Street iniciaram a distribuição de parte de um pacote recorde de US$ 60 bilhões em dívida para financiar o arrendamento, pela Anthropic, de semicondutores do Google - o maior acordo de financiamento de chips até hoje.

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Bank of America, Citi e Morgan Stanley, que se comprometeram com a operação, buscam outros bancos para absorver fatias do crédito. A dívida é parcialmente garantida pela Broadcom, vista como termômetro do apetite por risco em "AI debt". Serão cerca de US$ 42 bi em empréstimos sênior com garantia e mais US$ 18 bi em tranche júnior; a Blackstone já indicou cerca de US$ 9 bi.

Algumas empresas estão se preparando para uma escassez de chips impulsionada pela inteligência artificial (IA) que pode elevar os preços muito além do boom dos data centers, disse a presidente do Federal Reserve (Fed) de São Francisco, Mary Daly, em entrevista ao Axios. A preocupação de Daly é que a IA, as tarifas e os custos mais altos de energia possam durar mais do que o esperado ou se combinem - mantendo a inflação elevada e exigindo mais aperto.

A Paramount concluiu hoje a aquisição da Warner Bros. Discovery (WBD), após receber as aprovações regulatórias necessárias, criando uma das maiores companhias globais de mídia e entretenimento, que passará a operar sob o nome Skydance.

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