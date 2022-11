Bolsas de NY fecham em alta, com perspectivas para eleição nos EUA

Matheus Andrade (via Agência Estado)

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 8, em sessão marcada pelas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. As perspectivas para o Partido Republicano contar com maioria no Congresso impulsionaram as ações, uma vez que há a projeção de que os planos do presidente democrata Joe Biden sejam assim limitados. Por outro lado, uma forte queda em criptoativos fez com que papéis ligados a este tipo de investimento sofressem fortes recuos, que ficaram acima dos 10% em alguns casos.

No fechamento, o Dow Jones subiu 1,02%, aos 33.162,28 pontos, o S&P 500 ganhou 0,57%, aos 3.828,31 pontos, e o Nasdaq teve alta de 0,49%, aos 10.616,20 pontos.

Na visão da Edward Moya, analista da Oanda, as ações subiram enquanto os americanos vão às urnas no que se espera ser uma eleição que dê aos republicanos o controle do Congresso. Ele lembra que há uma chance de não descobrirmos o resultado do Senado por semanas se a cadeira da Geórgia exigir um segundo turno. "Podemos não obter todos os resultados esta noite, mas parece que os republicanos têm uma boa chance de ganhar o controle da Câmara dos Representantes e isso pode ser confirmado amanhã de manhã", aponta Moya.

Analistas de Wall Street têm projetado a alta das ações nas bolsas de Nova York em um cenário de um Congresso norte-americano dividido, considerando o histórico dos mercados. O Citi vê reação limitada. Já o Brown Brothers Harriman (BBH) lembra que neste pleito há um ingrediente a mais: o aperto agressivo das condições financeiras por parte do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Enquanto isso, Moya lembra que as criptomoedas estão caindo depois que uma crise de liquidez para o FTX levou à venda para um dos principais concorrentes, a Binance. Muitas empresas de cripto provavelmente estarão vulneráveis a mais pressão de venda aqui, dado o cenário macro atual, avalia. Entre os principais recuos de hoje, estão Coinbase (-10,78%) e Robinhood (-19,04%).