Bolsas de NY fecham em alta, com perspectivas de moderação no aperto do Fed

Matheus Andrade (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas de Nova York fecharam com fortes altas nesta terça-feira, 4, impulsionadas por perspectivas de que o aperto monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pode ter atingido seu pico. Analistas observaram sinalizações do mercado de trabalho que podem indicar que a maior parte da postura dura do Fed pode ter ficada para trás. Além disso, o Twitter foi destaque na sessão, subindo mais de 20%, em dia no qual o CEO da Tesla, Elon Musk, reafirmou a intenção de comprar a empresa nos termos previamente acordados.

continua após publicidade .

O índice Dow Jones fechou em alta de 2,80%, aos 30.316,98 pontos, o S&P 500 subiu 3,06%, aos 3.791,05 pontos, e o Nasdaq avançou 3,34%, aos 11.176,41 pontos.

Na visão de Edward Moya, analista da Oanda, Wall Street vê luz no fim do túnel de alta de juros do Fed e uma corrida para recuperar as ações está em andamento. "Os investidores estão cada vez mais confiantes de que o pico das taxas ocorreu na semana passada", afirma. Moya avalia que o mercado de trabalho está começando a perder seu aperto.

continua após publicidade .

O relatório Jolts de agosto mostrou que as vagas de emprego registraram seu primeiro declínio significativo, o que pode ser o início dos pontos de dados necessários para o Fed mudar sua postura agressiva de aperto, aponta. Além disso, uma alta de juros menor que a esperada na Austrália alimentou a expectativa de que o fim do ciclo de fortes elevações nas taxas possa estar mais próximo também no Fed, afirmou.

Musk, protocolou nesta terça junto à comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) documento reafirmando sua proposta para a compra do Twitter. O acerto prevê o pagamento de US$ 54,20 por ação do Twitter. Os papéis da empresa tiveram negociação suspensa por duas vezes na sessão, e terminaram o dia com alta de 22,28%. Já a Tesla teve avanço de 2,90%.

Entre setores, petroleiras avançaram, seguindo a cotação internacional do barril. Chevron (+3,84%) e ExxonMobil (+3,64%) subiram. Empresas do setor de chips também tiveram ganhos, de olho em uma possível restrição americana às exportações para a China de semicondutores. Nvidia(+5,23%) e Intel (+2,71%) avançaram. Micron (4,33%) também subiu, contando ainda com notícias sobre investimentos de até US$ 100 bilhões em fabricação.