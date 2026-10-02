Bolsas de NY fecham em alta com payroll reforçando manutenção de juros pelo Fed em outubro

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 2, após o relatório de emprego dos EUA, o payroll, de setembro vir bem abaixo do esperado e reforçar a expectativa de manutenção dos juros pelo Federal Reserve (Fed) este mês.

O Dow Jones subiu 0,49%, em 51.177,44 pontos, o S&P 500 ganhou 0,74%, nos 7.722,93 pontos, e o Nasdaq teve alta de 1,19%, encerrando em 27.190,86 pontos. Na semana, O Dow Jones e o S&P 500 caíram 1,25% e 0,26%, respectivamente, enquanto o Nasdaq ganhou 0,45%.

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Os índices operaram com ímpeto positivo ao longo de todo o pregão desta sexta, refletindo o payroll aquém do esperado na criação de empregos e a leve alta na taxa de desemprego. Além disso, os números de empregos dos dois meses anteriores foram revisados para baixo, incluindo um corte em julho.

As chances de que o Fed deixe os juros inalterados em outubro se consolidaram, e a probabilidade de manutenção das taxas está em torno de 80%, segundo a ferramenta de monitoramento FedWatch, do CME Group. Ainda na política monetária, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que considera que os dados mostram que o mercado de trabalho está estável e que a inflação excessivamente alta continua sendo a prioridade do banco central.

Entre os destaques, a ON Semiconductor saltou 6% após fechar a compra da Synaptics por um valor menor do que o inicialmente anunciado. A Nvidia ganhou 1,34% e a empresa do setor de equipamentos para chips Teradyne subiu 8%.

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Na ponta negativa, a Seagate Technology (-10,21%) e a Western Digital (-10,22%) despencaram após notícias de que a rival Toshiba planeja uma grande expansão na produção de discos rígidos. A Nike ainda cedeu mais de 3% depois de prever continuidade da fraqueza nas vendas eu seu balanço trimestral, principalmente devido a dificuldades na China.