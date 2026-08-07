Bolsas de NY fecham em alta com payroll mais fraco que o esperado sugerindo Fed mais brando

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 7, em sessão na qual a divulgação do payroll (relatório de emprego) dos Estados Unidos de julho mais fraco que o esperado favoreceu uma visão de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deverá demorar mais para voltar a elevar juros. O cenário se apresenta de forma favorável ao mercado acionário, que contou com altas especialmente no setor de tecnologia, o que levou o Nasdaq a subir mais de 1%.

O Dow Jones fechou em alta de 0,28%, aos 54.036,93 pontos. O S&P 500 avançou 0,62%, a 7.757,64 pontos e o Nasdaq subiu 1,3%, encerrando em 26.690,62 pontos.

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Na semana, os índices tiveram ganhos robustos de 2,96%, 3,58% e 5,19%, respectivamente.

O payroll mostrou corte de 23 mil vagas e contrariou a expectativa de criação de 80 mil postos de trabalho em julho. O presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, afirmou que o mercado de trabalho se encontra em um "equilíbrio frágil" e ponderou que o cenário atual reflete "ganho de empregos entre zero e modestamente positivo".

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que impõe tarifa de 15% sobre derivados de polissilício, em uma decisão que determina que importações do material precisam ser ajustadas, enquanto o governo incentivará investimentos na produção doméstica.

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As ações das fabricantes de energia solar First Solar (+2,4%) e T1 Energy (+5,4%) dispararam. As medidas tendem a tornar os produtos solares fabricados nos EUA mais competitivos em termos de preço em relação aos equipamentos produzidos na Ásia.

Nesta sexta, Trump também anunciou investimentos na indústria de minérios críticos. As ações da MP Materials fecharam em salto de 7,62% e as da Freeport-McMoRan subiram 2,1%. Já a Newmont ganhou 7,2%, em linha com o desempenho do ouro.

Airbnb (+17,4%) e Cloudflare (+5,6%) subiram numa reação entusiasmada aos balanços e aos guidances divulgados no fim da tarde de da quinta-feira.

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A plataforma de hospedagem elevou a projeção para o ano, citando a expansão da demanda global e os ganhos obtidos com o uso de inteligência artificial para aprimorar sua plataforma.

A Cloudflare, que fornece serviços de infraestrutura e segurança para a internet, elevou seu guidance para o ano após relatar um crescimento de receita de dois dígitos no segundo trimestre.