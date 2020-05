Bolsas de NY fecham em alta, com otimismo sobre retomada econômica e estímulos

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 5, apoiadas pelo otimismo de investidores sobre os planos de reabertura econômica em parte dos Estados Unidos. Além disso, declarações do presidente americano, Donald Trump, sugeriram que pode haver mais estímulos econômicos à frente, enquanto o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) continuou a sinalizar que também pode agir mais para apoiar o quadro.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,56%, em 23.883,09 pontos, o Nasdaq subiu 1,13%, para 8.809,12 pontos, e o S&P 500 ganhou 0,90%, a 2.868,44 pontos.

De acordo com a imprensa americana, cerca de metade dos Estados americanos tinha planos de reabertura parcial nesta semana. Na Califórnia, por exemplo, lojas de roupas, de produtos esportivos e livrarias poderão voltar à atividade nesta sexta-feira, embora com restrições, e o mesmo deve ocorrer na Flórida em alguns dias. O noticiário sobre o assunto apoiou a demanda pelas ações hoje, destacou em relatório a LPL Financial.

Além disso, ações do setor de energia estiveram em geral apoiadas pela força do petróleo. Chevron subiu 1,59% e ConocoPhillips teve alta de 1,39%, mas ExxonMobil foi na contramão e caiu 0,11%.

Trump, por sua vez, defendeu à tarde a eliminação de impostos sobre folha de pagamentos e "talvez" sobre ganhos de capital, para apoiar a economia. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, por sua vez, avançou hoje na elaboração do próximo pacote de estímulos contra os impactos da pandemia. Vice-presidente do Fed, Richard Clarida comentou hoje que o BC tem mais opções para a política monetária, se necessário para ajudar a economia.

Entre algumas ações importantes, Boeing recuou 4,61%, o que impediu ganhos mais fortes do Dow Jones. Já Caterpillar subiu 1,10%, enquanto entre os bancos Goldman Sachs avançou 1,29%, mas Citigroup caiu 2,59%. Entre as gigantes da tecnologia, Apple fechou em alta de 1,50% e Microsoft, de 1,07%.