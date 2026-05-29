Bolsas de NY fecham em alta com otimismo por acordo entre EUA e Irã; índices renovam máximas

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 29, com os três principais índices renovando máximas intraday e de fechamento, enquanto investidores permanecem otimistas de que um acordo entre os EUA e o Irã será oficializado em breve.

O Dow Jones subiu 0,72%, nos 51.032,46 pontos. O S&P 500 ganhou 0,22%, aos 7.580,06 pontos. O Nasdaq avançou 0,20%, encerrando em 26.972,62 pontos e tocando os 27 mil na sessão pela primeira vez.

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Na semana, o Dow ganhou 0,89%, o S&P 500 teve alta de 1,43% e o Nasdaq saltou 2,39%. Os índices avançaram 2,78%, 5,15% e 8,35% no mês, respectivamente.

O apetite por risco ganhou força depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, escreveu na Truth Social que ele "tomará uma decisão final" sobre a proposta para encerrar a guerra do Irã, embora autoridades persas aleguem que nenhum acordo final foi alcançado ainda.

O rali em Wall Street seguiu o desempenho dos setores de tecnologia (+1,87%) e financeiro (+0,56%). Entre os destaques, a Dell Technologies disparou 32,81% e teve fechamento recorde após agradar com seu balanço, puxando para cima outros papéis da área como a Hewlett Packard Enterprise (+12,71%) e IBM (+12,71%).

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Também na esteira de resultados corporativos, a NetApp ganhou 22,39%, anunciando recompra de US$ 1 bilhão de ações e impulsionada pelo otimismo com inteligência artificial (IA). A Salesforce subiu mais de 8% ao reportar crescimento nos lucros e receita superiores ao trimestre anterior.

Na ponta negativa, a AST SpaceMobile despencou 14,79% e a Rocket Lab caiu mais de 3%, embora ambas tenham subido quase 90% em maio frente à crescente expectativa em relação ao iminente IPO da SpaceX.

Entre as varejistas norte-americanas, Gap e American Eagle Outfitters caíram 15,40% e 11,83%, respectivamente, enquanto o mercado se concentrou nas vendas decepcionantes das lojas no primeiro trimestre.

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*Com informações da Dow Jones Newswires