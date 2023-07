Bolsas de NY fecham em alta, com Nasdaq e S&P nos maiores níveis desde abril de 2022, após CPI

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 12, impulsionadas pela leitura abaixo do esperado do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que fez reduzir as apostas em altas adicionais de juros do Federal Reserve (Fed) após julho e apoiou ativos de risco. Os índices Nasdaq e S&P 500 encerraram nos maiores níveis desde abril de 2022.

No fim da tarde em Nova York, o índice Dow Jones fechou com avanço de 0,25%, a 34.347,43 pontos; o S&P 500 ganhou 0,74%, a 4.472,16 pontos; e o Nasdaq, 1,15% a 13.918,96.

O movimento dos mercados internacionais nesta sessão foi ditado pelo CPI de junho dos EUA - divulgado antes da abertura de Wall Street -, segundo o analista da Empiricus Research Enzo Pacheco. Os indicadores de inflação e de núcleo de inflação vieram menores que o previsto, de modo que caiu a probabilidade de a taxa básica do Fed aumentar mais após julho. Com isso, "houve uma maior disposição ao risco, pensando que a política do Fed já esteja nos seus momentos finais de aperto monetário", comentou Pacheco.

O rali fez com que nove dos 11 setores do S&P 500 concluíssem o pregão em alta, sendo saúde e industriais as únicas exceções. Os grandes bancos Citi, Goldman Sachs, Wells Fargo e Bank of America fecharam todos com alta de mais de 1%.

A farmacêutica Recursion disparou 78,17% após anúncio de investimento de US$ 50 milhões por parte da gigante de semicondutores Nvidia (3,53%) para o desenvolvimento de medicamentos com uso de inteligência artificial. As ações da Nvidia se valorizam também em meio à notícia veiculada na imprensa de que a empresa estaria em negociações para se tornar investidora âncora da designer de chips Arm.

Outras grandes empresas de tecnologia também tiveram bom desempenho, com a Meta subindo 3,70% ainda na esteira do lançamento da nova rede social Threads. a Amazon subiu 1,57%, no último dia do seu Prime Day, campanha de ofertas exclusivas para assinantes do serviço Prime.

Na outra ponta, a fabricante de veículos elétricos Lucid Group teve o pior desempenho do índice Nasdaq, despencando 11,82% após publicação de resultados do segundo trimestre mostrar desaceleração nas entregas. Do mesmo segmento, subiram a General Motors (1,10%) e a Tesla (0,82%).

*Com informações da Dow Jones Newswires