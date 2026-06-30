Bolsas de NY fecham em alta com impulso de techs e avançam até 12% no 1º semestre do ano

Ganhando ímpeto ao longo do dia, as bolsas de Nova York fecharam em alta em meio a continuidade da recuperação de ações ligadas a semicondutores e inteligência artificial (IA). O Dow Jones subiu 0,26%, em 52.317,81 pontos e em recorde de fechamento, ganhando 2,52% no mês e 12,9% no trimestre. Nos últimos seis meses, o índice saltou 8,85%, seu melhor desempenho para o primeiro semestre desde 2021. O S&P 500 avançou 0,79%, nos 7.499,00 pontos, com variação mensal negativa de 1,06% e alta de 14,8% no trimestre, melhor resultado deste o fim de 2020.

No semestre, o ganho foi de 9,54%. Já o Nasdaq subiu 1,52%, encerando em 26.213,72 pontos, e acumulando queda de 2,81% em junho. Os ganhos trimestrais e semestrais foram de 21% e 12,8%, respectivamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As bolsas de Nova York ampliaram a alta tímida da manhã ao longo do pregão, com o movimento sendo sustentando pela força dos setores de tecnologia (+2,55%), industrial (+1,35%) e de materiais (+0,55%). Papéis de infraestrutura de IA, como Applied Materials (+4,08%), AMD (+7,68%) e Sandisk (+10,89%) avançaram. A Strategy, porém, tombou 6,2%, enquanto investidores avaliavam sua nova estrutura financeira.

A SpaceX registrou ganhos de cerca de 4%, após ter recuperado mais de 7% na segunda-feira. A Verizon Communications caiu 4,06%, a AT&T recuou 5,18% e a T-Mobile teve uma baixa de 3,59%.

As três grandes provedoras de serviços de telefonia celular continuaram suas quedas recentes em meio ao desmembramento da Comcast e a possibilidade de que a SpaceX e a Charter Communications possam lançar um telefone móvel no mercado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre balanços, a Nike (-1,07%) divulga seus resultados após o fechamento.

No Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), a presidente da distrital de Cleveland, Beth Hammack, disse que o mercado de trabalho dos EUA está praticamente em pleno emprego, mas que a inflação está alta, fazendo o BC considerar aumento de juros. A abertura de postos de trabalho no país subiu para 7,594 milhões em maio, segundo o relatório Jolts publicado nesta terça, acima da previsão dos analistas.

*Com informações da Dow Jones Newswires