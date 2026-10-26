Bolsas de NY fecham em alta com impulso de techs e anúncio de IPO da Anthropic

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira, 26, à medida que os fabricantes de semicondutores se recuperaram após o pedido de IPO da Anthropic reviver o entusiasmo pelo comércio de inteligência artificial (IA).

O Dow Jones subiu 0,29%, aos 52.364,02 pontos. O S&P 500 avançou 0,7%, a 7.676,84 pontos. Já o Nasdaq encerrou em alta de 0,82%, nos 26.169,38 pontos.

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O Nasdaq teve destaque positivo, com as ações de chips e outras relacionadas à IA subindo depois que a Anthropic apresentou publicamente seu pedido de IPO. A empresa que desenvolveu o Claude relatou US$ 16,29 bilhões em receita para os seis meses encerrados em junho, um aumento de 1.304% em relação a US$ 1,16 bilhão durante o mesmo período do ano anterior.

Outras manchetes importantes de IA contribuíram para o sentimento de risco. A Meta informou nesta segunda que está planejando levantar US$ 95 bilhões para apoiar seus investimentos em IA. O CEO da SpaceX, Elon Musk, disse no fim de semana que a empresa de satélites e lançamentos de foguetes fechou um acordo de dívida de US$ 40 bilhões para chips de IA.

Para analistas do Charles Schwab, os resultados podem fornecer mais evidências sobre se o investimento em IA valeu a pena após sinais positivos no segundo trimestre. "O comércio de IA está entrando em uma fase mais exigente, com investidores examinando se os retornos futuros justificam os crescentes compromissos de capital", afirmam.

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Os semicondutores se recuperaram, com o fundo iShares Semiconductor marcando alta de mais de 2%. As ações da Nvidia subiram 2,4%, a Micron aumentou 3%, a Broadcom ganhou 2,33% e a Advanced Micro Devices saltou 2,8%.

Já as ações da Moderna caíam 0,6% ampliando a desvalorização registrada na semana passada, após os resultados de um estudo sobre uma vacina contra o câncer ficarem abaixo das expectativas dos investidores.